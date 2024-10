Nuevos datos de la autopsia de Luke Perry apuntan a que murió por ser actor

En 2019 el actor Luke Perry, famoso por su papel de Dylan McKay en "Sensación de vivir", falleció a los 52 años después de sufrir un derrame cerebral. Tras detallar la causa originaria del derrame nadie se explicaba el desenlace debido a la buena salud del actor antes de su muerte. Una nueva autopsia parece apuntar a un posible factor que habría sido determinante para su muerte: su vida de actor.

La sorpresa de la muerte de Perry a los 52 años pilló desprevenidos a familia y amigos. El patólogo forense Dr. Michael Hunter explicó en "Autopsy: The Last Hours of" el caso de Luke Perry y determinó que "el flujo sanguíneo a su cerebro quedó bloqueado, lo que provocó un derrame cerebral catastrófico". DUrante el programa el doctor aseguró que "al investigar la causa del derrame cerebral de Luke, tengo que considerar cualquier factor de su vida que pueda resultar en un bloqueo de los vasos sanguíneos. Y me interesa el hecho de que tomaba vuelos regulares desde Los Ángeles a Vancouver para filmar 'Riverdale'".

Según la cronología, apenas nueve días antes de su prematura muerte, Luke, que este viernes 11 de octubre de 2024 hubiera cumplido 56 años, había regresado a su casa en Los Ángeles después de filmar dos escenas en su último día en el set. Había expresado su disgusto por los constantes viajes que requería el trabajo, lo que pudo haber afectado su salud, informa el "Daily Star" .

A este respecto el Dr. Hunter reveló que "está bien documentado que permanecer sentado durante períodos prolongados en un espacio reducido como un avión presenta un riesgo de trombosis venosa profunda. La TVP se produce cuando la circulación se ralentiza y se forma un coágulo de sangre en una vena ubicada en lo profundo del cuerpo, con mayor frecuencia en la pierna. Si ese coágulo se mueve, puede bloquear vasos sanguíneos esenciales". Sin embargo en seguida lo descartó: "Es extremadamente raro que la TVP provoque un ictus y que es inusual que la afección se manifieste en vuelos de menos de seis horas".

El Dr. Hunter finalmente descartó que la trombosis venosa profunda fuera un factor en la muerte de Luke. Sin embargo, destacó los hábitos de tabaquismo anteriores como un posible factor contribuyente: "Fumar es una de las principales causas de accidente cerebrovascular". Añadió que el factor genético, con un padre que falleció a los 53 años de un ataque al corazón, a lo que se añadió el consumo habitual del alcohol. "Las investigaciones han demostrado que un niño cuyos padres luchan con un trastorno de abuso de alcohol tiene hasta cuatro veces más probabilidades de convertirse en alcohólico", aseveró el médico forense.