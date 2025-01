Las películas favoritas a los Premios Goya 2025 llegan a Movistar Plus+

La 39ª edición de los Premios Goya, programada para el próximo 8 de febrero en Granada, contará con una destacada presencia en Movistar Plus+, la plataforma líder en contenido cinematográfico español. Con un amplio catálogo que incluye tanto películas nominadas este año como ganadoras de ediciones anteriores, el servicio reafirma su compromiso con la industria del cine en España.

Movistar Plus+ ofrece actualmente 18 películas nominadas a los Goya 2025, y está previsto que otras 18 se sumen próximamente. Entre los títulos destacados se encuentran "El 47" (14 nominaciones), "La infiltrada" (13 nominaciones), "Segundo premio" (11 nominaciones) y "La habitación de al lado" (10 nominaciones). Estas películas están disponibles bajo demanda o a través del canal especial 'Los Goya por M+' (dial 15), una propuesta que incluye contenido exclusivo relacionado con los premios. Otros títulos como "Soy Nevenka" (4 nominaciones), "Guardiana de dragones (Dragonkeeper)" (3 nominaciones) y "La estrella azul" (8 nominaciones) también forman parte de la oferta. Las fechas de estreno varían, lo que asegura una programación continua de novedades hasta la esperada gala del 8 de febrero.

Por otra parte, la apuesta de Movistar Plus+ no se limita a las películas de este año. Su sección dedicada a los Goya alberga más de 100 películas galardonadas en ediciones anteriores, desde clásicos como "Días contados" y "Los otros" hasta títulos contemporáneos como "Modelo 77" y "Cerrar los ojos". Este catálogo celebra la evolución y riqueza del cine español, consolidando la plataforma como un archivo indispensable para los amantes del séptimo arte. Además, la actriz Aitana Sánchez-Gijónrecibirá el Goya de Honor 2025 en reconocimiento a su trayectoria de casi 40 años en la industria. Movistar Plus+ le rinde tributo con una selección especial de sus trabajos, entre ellos las películas "Jarrapellejos" y "El pájaro de felicidad", así como series icónicas como "Velvet Colección" y "El corazón del Imperio". Este homenaje subraya sin duda alguna el impacto de Sánchez-Gijón en el cine y la televisión españoles.

Algunas de las películas nominadas a los Premios Goya 2025 Movistar Plus+

En un año decisivo para el cine español, Movistar Plus+ se consolida como el lugar de referencia para disfrutar del talento y la creatividad que inspiran los Premios Goya. Con su variada programación y el homenaje a figuras icónicas como Aitana Sánchez-Gijón, la plataforma invita al público a sumergirse en una experiencia cinematográfica única e irrepetible en este comienzo de año.