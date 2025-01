Movistar Plus+, el rey del séptimo arte con la llegada de Filmin

Golpe encima de la mesa de la televisión de pago más importante de nuestro país tras la pérdida de los canales del grupo AMC. Tras adquirir cuatro canales de la BBC, poner gratis la cadena "Caza y Pesca", unir en Movistar Hits todos los éxitos de Hollywood y sumar a la lista de plataformas de streaming incluidas en Movistar Plus+ a Apple TV+, tras MAX y Skyshowtime, ahora llegan Filmin y Runtime, que estarán disponibles a partir de este próximo 28 de enero.

La forma más sencilla de ver cine

Los usuarios de Movistar Plus+ no tendrán que descargarse ambas aplicaciones, ya que podrán acceder a los productos audiovisuales de la plataforma desde la propia aplicación de Movistar, como ocurre con MAX, SkyShowtime y Apple TV+. Filmin, conocida por su catálogo de cine independiente, películas clásicas y series de autor, amplía su presencia al integrarse en el entorno de Movistar Plus+, ofreciendo una propuesta diferenciada para quienes buscan contenidos fuera de lo convencional. En paralelo, Runtime se posiciona con su innovadora oferta de canales temáticos y programación bajo demanda, alineándose con el creciente interés por los servicios FAST (televisión en streaming gratuita con publicidad), una tendencia que continúa ganando popularidad entre los usuarios.

Suma y sigue

