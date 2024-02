Pilar Rubio: «Nunca estoy en mi zona de confort, siempre me gusta exigirme más»

Pilar Rubio es una trabajadora nata, y a las pruebas me remito. Con 27 años de experiencia profesional a sus espaldas, la madrileña bucea a sus anchas por los formatos que más le gustan. A sus apariciones en «El Hormiguero» y su trabajo como jueza de la cuarta edición de «El Desafío» en Antena 3, ahora sumamos el reciente estreno de la segunda entrega de «Discovering Canary Islands» en Rakuten TV.

¿Cómo ha arrancado Pilar Rubio el 2024??

Pues igual, con una intensidad grande, porque estamos en un montón de proyectos. Ahora se están estrenando y estoy muy orgullosa de poder mostrar todo lo que llevamos trabajando durante 2023 y sobre todo la continuidad que tienen los formatos en los que trabajo. Por ejemplo, ahora estamos con la cuarta edición de «El Desafío», que es la que está ahora en antena. Y también con la segunda de «Discovering Canary Islands».

¿Por qué esa sensación de que está en todas partes?

No estoy en todas partes. Hago lo que tengo que hacer: trabajar como comunicadora en televisión, que es lo que me gusta. Al final, a lo que dedico mi vida y todas mis energías es ahí, preparándome poco a poco y estar estudiando en mi casa siempre que puedo. Esto es una carrera de fondo. Nunca terminas de prepararte, siempre tienes que estar estudiando y trabajando para luego poder rendir en los formatos que te presentan.

Siempre elige formatos que le gustan, ¿qué hay en «Discovering Canary Islands»?

Primero que es un formato que presento en inglés, entonces para mí, como comunicadora, es un plus; es algo que a nivel personal me hace salir de mi zona de confort. La verdad es que nunca está una en una zona de confort, siempre me gusta pedirme y exigirme un poco más. Este formato me exige el registro de trabajar en inglés, con lo cual estoy encantada porque también puedo desarrollarme como profesional. Y también que es un reality de aventura, que llega a 46 millones de personas, y se ve en toda Europa. Como profesional me aporta muchísimo y además es un programa de entretenimiento, que es un registro en el que me siento bastante cómoda. Y se transmiten unos valores que creo que son muy importantes para las juventudes de hoy en día y para la población en general. Valores de sacrificio, de esfuerzo, de compañerismo, de trabajo para conseguir las cosas, de la fortaleza mental... Es un programa muy constructivo que aporta muchísimo y me siento súper orgullosa de poder ser la presentadora de este de este formato.

¿Se siente cómoda hablando en inglés?

Evidentemente no es mi idioma materno, pero lo que hay que hacer siempre, con todos los idiomas, es un aprendizaje continuo. Para eso trabajamos poco a poco y cada vez mejor.

¿Le gusta verse?

Claro, con mis hijos. ¿Sabes por qué me gusta verme? Porque me analizo con lupa. Y entonces digo «vale, esto no lo voy a hacer la próxima vez», o «esto sí». Hay que analizarse para ver qué es lo que funciona y lo que no. Es importante: es parte de tu formación, estudiarte a ti mismo y ver lo que te gusta y sobre todo, si puedes hacerlo con gente alrededor mejor, porque también te dan su visión. Porque a veces a lo mejor nosotros tenemos una visión distorsionada de nosotros mismos cuando presentamos.

¿Qué puede contar de los perfiles de los concursantes de esta segunda edición?

Son súper diferentes todos ellos. Es un casting muy bien hecho. Primero porque son de distintas nacionalidades de toda Europa. Tenemos chicos y chicas con muchísimas ganas de vivir esta aventura y sobre todo, que vienen de orígenes y profesiones diferentes, y entonces esos contrastes que hay culturales son brutales. Y claro, al ser tan diferentes pues se crean conflictos y evoluciones en el carácter de cada uno de los personajes. Nosotros desde casa podemos sentirnos como parte de la aventura y vivirla con ellos. Es como darle una vuelta al formato de realities de aventuras. Hemos traspasado los límites y estamos haciendo algo que no se ha hecho nunca en televisión, que es juntar gente de distintas nacionalidades, diferentes y que interactúan entre ellos en pruebas y en lugares nuevos para ellos.

¿Tiene proyectos a la vista?

La verdad es que sí. Lo que tenemos es que organizar agendas. Pero también sigo en «El Hormiguero». Son todo formatos que me hacen muy feliz y me hacen sentirme orgullosa y contenta de poder tener esa suerte: de estar trabajando en programas tan bonitos y que aportan tanto.

¿Es cierto que el casting de este año en «El Desafío» es superior?

Creo que todos tienen su encanto. Evidentemente, «El Desafío» se pone desafíos. Cada temporada intenta ir a tope y lo consiguen. El casting es brutal, la verdad. Yo me lo he pasado muy bien esta temporada, pero también tengo muy buenos recuerdos de las otras y los guardo con mucho cariño.