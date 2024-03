Los programas de televisión ya son lo más pirateado con 103.900 millones de accesos

Siempre que hablamos de piratería nuestra mente se traslada rápidamente a las películas que se pueden ver online o descargar a través de protocolos php y torrents. Pero el mundo de la piratería se ha extendido a todos los niveles con las redes sociales y las posibilidades de internet. Ahora, un estudio de la consultora MUSO sobre la piratería en 2023 arroja hechos importantes como la subida de la obtención ilegal de programas de televisión, la escalada de los cómics y la subida de la música y los programas informáticos.

Según el informe "2023 Piracy by Industry Data Review" de MUSO, hay varios indicadores de cómo se encuentra la piratearía en la industria. MUSO, "es una empresa de datos que proporciona la visión más completa y confiable de la piratería global y el consumo de medios sin licencia". La organización mide la piratería global," monitoreando todas las formas principales de actividad de piratería, incluida la transmisión por secuencias, las descargas web, los torrents públicos y privados y los extractores de transmisiones. Los datos de MUSO impulsan la protección de contenidos, la medición de audiencia y las soluciones de monetización para los titulares de derechos a nivel mundial".

El informe anual se publica desde 2017 y ofrece un seguimiento del consumo y la demanda de la audiencia en más de 730.000 episodios de televisión y títulos de películas en todo el mundo, red torrent y sitios web de streaming sin licencia. Este informe proporciona una instantánea de las tendencias generales observadas en 2023 con los datos de piratería por industria, que miden la demanda de piratería en toda la industria de películas, televisión, música y software. Según los datos, se midieron 229,4 mil millones de visitas a sitios web de piratería. Esto supone un aumento del 6,7% respecto a 2022 (215 mil millones de visitas). Se observa entonces un aumento generalizado en la piratería en todos los sectores de medios medidos.

Así en las subidas parciales, el pirateo de programas de televisión aumentó un 4,2% respecto a 2022 con un total de 103.900 millones de visitas; las publicaciones subieron un 7,4% con 63.600 millones; películas (29.600 millones, + 6.5%), música (17.100 millones, +13.4%) y programas de ordenador (15.200 millones, +14.1%). Si estudiamos los datos de piratería por países, Estados Unidos impulsó supuso en 2023 el país con mayor incidencia en copias ilegales de televisión con más del 13,8% de todas las visitas a estas webs. El segundo puesto es para Rusia con un muy alejado 7,8%, seguidos de Reino Unido (3,8%) y Canadá (3,43%). En el último lugar Corea del Sur con un 1,65% y España fuera de los 15 primeros.

Como decíamos los torrents casi han pasado de moda y los sitios de transmisión sin licencia para ver programas de televisión representan el 96,3% de las visitas. Durante el año 2023 y según los datos de MUSO, 8 de cada 10 accesos piratas fueron para el anime. Siendo el título más pirateado "The Last of Us" (25.33%), seguido de Jujutsu Kaisen S2 2023 (11.83%) y en tercer lugar Vinland Saga S2 2023 (10.76% ). Otro detalle curioso del estudio es el fenómeno global del Manga, el cómic japonés y novelas gráficas, ha llevado la piratería editorial a nuevos récords en los últimos años, superando la piratería cinematográfica y convirtiéndola en el segundo medio más pirateado en 2020. El manga representa 69,2% del contenido en sitios web de publicación sin licencia.

En resumen, MUSO ha registrado más de 1,4 billones de visitas a sitios web de piratería en los últimos 7 años desde que lanzó su primer estudio. Con los avances tecnológicos como punta de lanza, y añadiendo los cambios de condiciones del mercado en rápida evolución y acontecimientos globales sin precedentes que han provocado enormes cambios culturales, sociales y económicos. Hablamos de la proliferación de plataformas de streaming con contenido exclusivo o la mudanza

desde descarga hasta bajo demanda, streaming, las audiencias de piratería... "La piratería se ha normalizado para un gran número de personas y es ya no se considera factor de riesgo ni tiene cualquier consecuencia", MUSO lo haría