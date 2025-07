Guadalajara estudia acoger el colosal "Toro de España" de 300 metros

Tras la renuncia de Madrid a acoger el ambicioso proyecto "El Toro de España", todas las miradas se dirigen ahora hacia Guadalajara. Aunque su alcaldesa, Ana Guarinos, ha insistido en que el Ayuntamiento aún no dispone de información detallada, lo cierto es que la ciudad ya ha dado un paso adelante al solicitar documentación sobre esta escultura monumental de 300 metros de altura concebida como nuevo icono turístico y cultural del país.

"El Toro de España", impulsado por la Academia Española de Tauromaquia, aspira a convertirse en una construcción simbólica comparable a la Estatua de la Libertad o la Torre Eiffel. Una obra de gran envergadura técnica y significado patrimonial que busca erigirse en un municipio comprometido con la cultura taurina. Y en este sentido, Guadalajara, tierra de profunda tradición taurina, aparece como una candidata con potencial.

La alcaldesa ha declarado que, por el momento, se trata "solo de una idea" y que no hay una decisión tomada. “Hasta que no sepamos las condiciones, no vamos a decir nada al respecto”, ha afirmado, matizando que estudiarán cualquier propuesta que pueda ser positiva para la ciudad. Sin embargo, fuentes del proyecto han confirmado a LA RAZÓN que el Ayuntamiento sí ha solicitado información formal, y que esta fue remitida el pasado 25 de junio desde la organización promotora.

Entre los detalles compartidos figura la necesidad de que Guadalajara indique qué terrenos estaría dispuesta a destinar para la ubicación de la escultura y con qué características técnicas. A fecha de hoy, la entidad promotora no ha recibido una respuesta oficial del consistorio, aunque sí se sabe que el asunto está siendo analizado.

Mientras tanto, la expectación crece. El proyecto de "El Toro de España" no solo representa una oportunidad para revitalizar el turismo cultural, sino también una declaración simbólica de identidad para la ciudad que lo acoja. Y aunque Guadalajara no ha formalizado su candidatura, está más cerca que nunca de posicionarse como la sede de esta colosal iniciativa.