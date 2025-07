Movistar Plus+ suma a su catálogo de streaming un nuevo canal sin subir el precio

El 8 de julio de 2015, Canal Plus dio un paso al lado en nuestro país para dar lugar a Movistar Plus+, que continuó con honores el legado de la cadena de pago francesa, que llegó a España a mediados de 1990. En el décimo aniversario de la plataforma, Movistar Plus+ nos sigue deleitando con grandes obras audiovisuales de todos los rincones del planeta, además de reinventarse, gracias a su nuevo servicio de streaming, que en estos momentos se encuentra en promoción hasta el 1 de agosto, costando únicamente 4,99 euros (un descuento del 50%). Precisamente mañana, Movistar Plus+ añadirá a su nuevo servicio de streaming un nuevo canal en su catálogo, que ya estaba disponible en su servicio tradicional (fibra y satélite), la cadena Discovery.

Que contenidos ofrece la cadena Discovery

El canal Discovery es una reconocida cadena de televisión de origen estadounidense, especializada en la emisión de documentales y programas de entretenimiento centrados en la ciencia, la naturaleza, la tecnología, la historia y los fenómenos inexplicables. En España, Discovery pertenece a Warner Bros. Discovery, un conglomerado internacional de medios que agrupa múltiples marcas televisivas de prestigio. El canal está dirigido a un público curioso y amante del conocimiento, y ofrece una programación variada que incluye títulos populares como 'Aventura en pelotas', 'La fiebre del oro', 'Control de fronteras', 'Supervivencia al desnudo' o 'Cómo lo hacen', entre otros. También destaca por sus espacios sobre crímenes reales, experimentos científicos, vida salvaje y aventuras extremas. Discovery combina el rigor informativo con un estilo narrativo dinámico, lo que le permite captar tanto a aficionados de la divulgación como a quienes buscan entretenimiento con base real. La incorporación de Discovery al catálogo de Movistar Plus+ amplía significativamente su oferta de contenidos culturales y divulgativos, reforzando su posición como una de las plataformas más completas del mercado español en cuanto a televisión por suscripción.

Fortalecer la oferta documental

Según informa el portal web especializado en plataforma de streaming Mundoplus TV, Movistar Plus+ sigue con su apuesta firme en fortalecer la variedad documental y científica de su contenido tras la salida del Canal Historia a principios de año con la llegada ahora al streaming de Discovery, que se suma a los canales National Geographic Channel, Nat Geo Wild o BBC History.