Movistar Plus+ suma a su catálogo de streaming toda LaLiga Hypermotion sin subir el precio

El 8 de julio de 2015, Canal Plus dio un paso al lado en nuestro país para dar lugar a Movistar Plus+, que continuó con honores el legado de la cadena de pago francesa, que llegó a España a mediados de 1990. En el décimo aniversario de la plataforma, Movistar Plus+ nos sigue deleitando con grandes obras audiovisuales de todos los rincones del planeta, además de reinventarse, gracias a su nuevo servicio de streaming. Ahora, con un precio de 9,99 €, la televisión de pago añadirá a su servicio de streaming sin ningún coste adicional las 42 jornadas de la Segunda División de nuestro fútbol, LaLiga Hypermotion.

Movistar Plus+ acerca más que nunca el fútbol a los aficionados con la emisión completa de LALIGA Hypermotion para esta nueva temporada. Todos los partidos estarán disponibles sin coste adicional para los clientes de MiMovistar, independientemente de la modalidad contratada, desde tan solo 53 € al mes. Además, los no clientes también podrán seguir cada encuentro gracias a la plataforma Movistar Plus+ en su formato OTT, accesible desde movistarplus.es por solo 9,99 € al mes, sin necesidad de contratar paquetes adicionales. Los clientes de O2 también podrán disfrutar de esta competición si contratan una modalidad de televisión que incluya Movistar Plus+. Con esta iniciativa, Movistar y LALIGA garantizan el acceso a una competición llena de historia, emoción y grandes equipos como Real Zaragoza, Málaga CF, Deportivo de la Coruña o Racing de Santander. Una apuesta firme por democratizar el fútbol, acercándolo a todos los públicos con la mejor cobertura, narradores expertos y análisis en profundidad.

Fútbol abierto en la TDT

Mediapro refuerza su apuesta por el fútbol en abierto de cara a la temporada 2025/2026, con la emisión gratuita de un partido por jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda División) a través del canal de la TDT Ten TV. El encuentro seleccionado corresponderá a la segunda opción de cada jornada, lo que asegura duelos de interés, aunque no siempre los más destacados. Hasta el momento, Ten emitirá los siguientes partidos: