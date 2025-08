laSexta estrena "Imperio", la serie turca que ya es leyenda

Que Turquía se ha convertido en una fábrica de ficciones épicas no es ninguna novedad. Lo que sí sorprende, incluso a estas alturas, es el nivel de sofisticación técnica, narrativa e interpretativa que alcanza “Imperio”, la serie que laSexta estrena este miércoles 6 de agosto y que llega avalada por cifras, premios y una legión internacional de seguidores. Esta producción ya está disponible también en atresplayer, pero ahora dará el salto al Prime Time español con todo su arsenal dramático: batallas a caballo, intrigas palaciegas, traiciones familiares y el nacimiento de un imperio que cambió la historia.

Protagonizada por Burak Özçivit, actor de presencia indiscutible y rostro archiconocido en el universo turco, la serie pone el foco en Osman I, fundador del Imperio Otomano. Un personaje que se mueve entre la diplomacia y la guerra, entre la lealtad tribal y la ambición personal, y que se construye como mito con cada capítulo. Burak, además de sostener la épica con carisma y físico, no se arruga ante las escenas más íntimas ni frente a los dilemas morales que le llueven a su personaje. No es solo músculo y barba: es tensión narrativa y magnetismo sostenido.

La historia comienza con una emboscada y una lealtad. Osman salva la vida del gobernador bizantino Yorgopolos y, con ello, despierta recelos entre su propia sangre. Su tío Dundar Bey, jefe de la tribu Kayi, y su hermano Gurduluz no ven con buenos ojos su creciente popularidad. La sospecha se instala pronto en el campamento. Y de ahí en adelante, lo que se despliega es una suerte de tablero en movimiento constante, donde cada decisión puede detonar alianzas, venganzas o guerras abiertas. Todo se mueve rápido, pero no a ciegas: hay una voluntad de precisión narrativa que hace que el espectador no se pierda, sino que se enganche.

Más allá de su argumento, lo que realmente impacta es la dimensión de la producción. Solo en el primer episodio se utilizaron 5.000 extras, 70 caballos entrenados, espadas reales, fuego supervisado por bomberos y un equipo de más de 1.000 personas entre actores, técnicos, especialistas, historiadores y veterinarios. El Bozdağ Film Studio, en las afueras de Estambul, se ha transformado en una pequeña ciudad donde cada piedra, lanza y estandarte parece haber sido diseñado con la minuciosidad de un códice medieval. Y esa ambición se nota en pantalla.

“Imperio” no sólo ha conquistado a la audiencia turca, sino que ya se emite en más de 40 países y en 35 idiomas. Además, ha sido galardonada con 32 premios, entre ellos el de Mejor Serie en los Venice TV Awards, convirtiéndose en la primera serie turca en lograrlo. Su éxito ha convertido a Burak Özçivit en una superestrella con más de 25 millones de seguidores en Instagram, y su papel como Osman I ha cimentado su imagen como rostro emblemático del drama histórico otomano.

Pero lo interesante de “Imperio” no está solo en el ruido de las espadas ni en los planos aéreos con caballos al galope. Está en la construcción de una figura compleja como Osman, que debe enfrentar a enemigos externos —mongoles, bizantinos— mientras lidia con la traición de los suyos. Las tramas familiares son igual de intensas que las militares, y los conflictos de poder se juegan tanto en los pasillos como en el campo de batalla. Es una serie que funciona como espectáculo visual, pero también como crónica emocional y política de una época de cambio.

Con la llegada de “Imperio” a laSexta, Atresmedia refuerza su apuesta por la ficción internacional de gran formato, ampliando la oferta turca a un público que ya ha demostrado fidelidad y entusiasmo por estas narrativas. Y lo hace con una serie que no se conforma con entretener, sino que intenta dejar huella, tanto por lo que muestra como por cómo lo muestra. Que nadie espere una simple sucesión de batallas: aquí hay construcción de personaje, contexto histórico y una realización que rivaliza con lo mejor del género.