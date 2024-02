Alberto Chicote: «Soy consciente de que ‘Un gran poder conlleva una gran responsabilidad’»

Alberto Chicote es un todoterreno. Lo mismo te abre un restaurante nuevo, que lucha por una causa social en «Hablando en plata», que nos educa con «¿Te lo vas a comer?», sacude los cimientos de un restaurante con «Pesadilla en la cocina» o busca la mejor restauración en una provincia como en su nuevo programa para laSexta en «Batalla de Restaurantes».

Paró un tiempo y ahora vuelve a estar al 200 por cien.

Primero, que creo que solamente he parado durante la pandemia. Era evidente que no podíamos grabar pesadilla con mascarilla o no podíamos grabar «¿Te lo vas a comer?» cuando implicaba tener que andar viajando y a gente frente a frente. La cadena o el grupo decidió en aquel momento dejar descansar los programas porque no iban a ser lo mismo. Y en cuanto tuvimos la facilidad de no tener aquellas restricciones, hemos vuelto a la a la faena, con «Pesadilla en la cocina»; hemos vuelto a la faena con «¿Te lo vas a comer?», y ahora con «Batalla de Restaurantes». Terminamos de grabar «Batalla de Restaurantes» a finales del año pasado. Hemos empezado pesadilla ahora; después arrancaremos, espero, con temas de»Te lo vas a comer» y tengo el convencimiento absoluto de que «Batalla de Restaurantes» va a ser un exitazo y que volveremos para grabar una temporada más. Aparte, coordino todo esto con que cuando no estoy grabando pues estoy en Omeraki, mi último proyecto y donde paso el resto del tiempo.

Cuénteme que haría si fuera concursante de «Batalla de restaurantes».

La cosa es muy sencilla. Si yo quiero defender mi restaurante o ganar una competición en la que hay otros tres contrincantes, creo que lo que elegiría hacer es dar mi mejor versión de mi trabajo, que por otro lado es lo que procuro hacer día a día. Me han preguntado si yo participaría en «Batalla de restaurantes» y le he dicho que desde luego, si hubiese una categoría que unifica a todos los contrincantes. Porque tengo mucha confianza en lo que yo ofrezco en mi restaurante. ¿Eso implicaría que esa confianza que yo tengo me llevase a ganar? Pues seguramente no. Porque todos los concursantes tienen la confianza de que su restaurante es el mejor, pero solamente puede ganar uno. Entonces, de momento no lo sabemos, y creo que no lo sabremos nunca, porque, de momento, soy el presentador del programa y eso me exime de concursar en él.

¿Le ayuda la experiencia adquirida en «Pesadilla en la cocina»?

Es evidente. Llevo 12 años prácticamente haciendo televisión y procuro aprender cada día de todo lo que hago. Si no hubiese aprendido nada en los últimos 12 años, pues bastante mal estaría eso hablando de mí. Es evidente que un programa como Pesadilla después de en torno a 100 programas, pues te enseña cosas, más las temporadas de «Top Chef», más «¿Te lo vas a comer?»... y todos los demás. Se aprende mucho del medio y te ayuda para batalla, desde luego, pero te ayuda para cualquier otra cosa. Incluso muchas veces cosas de las que vivo cuando hago televisión me ayudan en mi vida personal y en mi trabajo, todos los días. Me esfuerzo mucho en no irme a dormir ningún día sin haber aprendido algo.

¿A qué destinan el dinero los ganadores?

En la mayor parte de los casos, cuando les he preguntado a quién destinarían el dinero, todos dicen que a incrementar la calidad de su trabajo. Uno te dice «pues a compraría vajilla nueva»; otro, «me compraría un horno que ahora mismo no me puedo comprar y que cuesta una pasta» (hay hornos de 10, 12, 15 y 20.000euros). Otros para hacer alguna reforma, la mayoría lo quieren destinar al restaurante y no a ellos mismos.

Defina en una frase «Batalla de restaurantes»

Más que una frase, te lo diré en una palabra: agradecimiento. Porque estamos ahí por muchos motivos, pero sobre todo porque Pesadilla sigue siendo un programa incombustible que a la gente le sigue enamorando. Creo que no ha pasado un día desde que empecé a grabar que no me haya encontrado con nadie, que me ha dicho «me los veo todos».

Tengo la sensación de que la gente confía en Alberto Chicote.

Cuento muchísimas cosas que tienen que ver con los cómics, que me enamoran y que leo mucho y siempre me acuerdo de aquello que le dijo el tío Ben a Spiderman: «Un gran poder conlleva una gran responsabilidad». Cuando eres consciente de que la gente te escucha has de tener mucho cuidado con lo que haces y con lo que dices. Cuando hacemos «¿Te lo vas a comer?» o «Hablando en plata», programas de denuncia real, tenemos un cuidado exquisito con que todo lo que hacemos sea evidentemente veraz. Ser honesto, directo y a la cabeza. Cuando tenemos que decirle a alguien «esto no puede ser», es porque no puede ser. Y después de cinco temporadas «Te lo vas a comer» y dos programas de «Hablando en plata», nunca nadie nos ha podido decir «no es que esto que estás contando...». Nunca. Y esto es una de esas medallas que llevas colgadas en el pecho cada día. Cuando nos enteramos que después de haberle contado a Nadia Calviño lo que pasaba con lo de los cobros en las comisiones de los mayores... Sinceramente, cuando me dijo «lo voy a lo voy a tener muy en cuenta», no te voy a engañar, me fui de allí diciendo «sí, claro, lo que tú digas». Cuando me enteré que la ley ya estaba en marcha para que los bancos no pudiesen cobrar en ventanilla a las personas mayores que no se pueden apañar de otra manera, me entró un subidón. Dices vale para algo de verdad, es la hostia. No tengo contacto con todas las personas mayores del mundo, pero sí con todas las que rodean a mi familia o a mis amigos. No te quiero contar lo que fue personas mayores de 70 u 80 años (mis padres tienen 85 años), y sus amigos llamando a mi padre: « Dile a tu hijo que es la hostia».