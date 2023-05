Alfred, sobre su imitación a Prince en 'TCMS': "Fue complicado hasta el hecho de planteármelo"

El cantante ex de 'Operación Triunfo' Alfred García visitó la tarde del viernes el programa 'Zapeando' para hablar de 'Tu cara me suena', talent musical en el que participa de su décima edición y en el que le ha tocado imitar a artistas de la talla de Prince; "un genio de la historia de la música" para el humorista Miki Nadal: "Me encantaba a mí". "¿Qué fue más difícil?", se interesó el de Zaragoza. "El reto es hacerlo todo a la misma vez", replicó el catalán.

"Fue complicado el simple hecho de plantearse imitarle o cantar un tema suyo, pero lo disfruté mucho porque al final es todo a la vez, cantar, bailar, tocar la guitarra y hacer un solo", recalcó el extriunfito en la entrevista en el programa de zapping de laSexta en el que su presentador Dani Mateo le felicitó por conseguir hasta el "descaro que tenía Prince, que se comía el escenario".

Unos minutos antes, al presentarlo, el propio Dani Mateo pidió "Un aplauso para Alfred", equivocándose en la pronunciación de su nombre: "Ya he optado por presentarte como te llaman los demás", le dijo. "No lo hagas", le pidió el ex de Amaia, "que tú también eres catalán y sabes decirlo bien".

"¡Pero si te van a seguir llamando igual!", respondió Dani Mateo y le propuso llamarse "Alf", aunque "lo malo es que Alf ya está pillado y van a pensar que comes gatos", matizó este.