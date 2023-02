Amparo Larrañaga en "Espejo Público" sobre su problema de salud: "Estuve horas llorando"

Este miércoles la actriz Amparo Larrañaga se sentó en el plató de "Espejo Público" en Antena 3 para hablar con Susanna Griso sobre su desaparición de los escenarios y confesar los motivos de salud que provocaron su retirada.

Consta que la última vez que Amparo Larraña se subió a los escenarios fue el pasado 11 de diciembre de 2022. A la mañana siguiente, la actriz ingresó en el hospital para someterse a una cirugía cardíaca, según ella misma confesó en el programa. Cuando Griso le preguntó, la actriz asegura que "no fue mucho" aunque "se nos ha hecho largo a algunos, más a mi familia que a nadie". Explicó como un día "vas al cardiólogo porque tienes la tensión baja"... “En un ecocardiograma me descubrieron una insuficiencia mitral severa", explicó la intérprete, que desarrolló el diagnóstico: "Mi válvula estaba totalmente reumática y había que cambiarla". "Mi hermana se murió de esto y no sabíamos que tenía este problema y a raiz de esto nos hemos hecho pruebas todas las hermanas", ha contestado Susanna Griso.

A pesar de que la recuperación posterior a la intervención fue bien, sí que ha reconocida que "ha sido dura” y contó también el periplo anímico que sobrellevó los días anteriores. "La noche anterior a la operación me rompí, estuve horas llorando". Tuve que echar a mi familia de la habitación del hospital” . "Estoy muy nerviosa porque no sé cómo voy a llevar salir al escenario de nuevo"

Ahora Amparo recupera la normalidad total, solo le queda un reto por delante: dar la talla durante la hora y media aproximada que dura cada función de Laponia. “Estoy muy nerviosa porque no sé cómo voy a llevar el salir ahí con las luces, el calor y las miradas de la gente de nuevo", concluía la actriz. Completan el reparto de la obra Iñaki Miramón, Mar Abascal y Juli Fabregas