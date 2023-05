Ana Rosa Quintana se pronuncia sobre la decisión de Mediaset: ''Que dios reparta suerte''

19 años han pasado desde que Ana Rosa Quintana dejara de ser la reina de las tardes en Antena 3 con ‘Sabor a ti’ para pasar a ser una de las reinas de la mañana en Mediaset y con ‘El programa de Ana Rosa’. La periodista cerraba su tertulia en su famoso Club Social de manera directa. ‘’¿Queréis saber algo?’’, lanzaba aprovechando el cierre del programa para aclarar todo lo ocurrido en la cadena de Fuencarral.

Poco más de una hora desde que Mediaset confirmara todo, la propia presentadora ha querido manifestarse al respecto. ‘’Ha salido una información este viernes, la información es absolutamente cierta. Acaba de salir una comunicación de la cadena, confirmando que a partir de septiembre haré mudanza a las tardes”, comenzaba diciendo, antes de matizar sobre esta decisión.

“No voy a dejar la mañana, no os hagáis ilusiones. Voy a seguir dando guerra. No toda la mañana, pero por lo menos hasta las elecciones estaré fundamentalmente en la mesa política”, advertía contundente Quintana. Aunque aún no se sabe nada del nombre y quienes serán los periodistas y colaboradores que formen parte de él, el programa de las mañanas pasaría a ser conducido por Patricia Pardo, su sustituta cuando estuvo de baja, o por Joaquín Prat quien también presenta ‘Ya es mediodía’.

De esta forma, Unicorn Content, productora de Xelo Montesinos y la propia Ana Rosa Quintana, pasaría a tener gran parte de control de contenidos de Mediaset ya que los fines de semana el programa ‘¡Fiesta!’ también le pertenece. Para la periodista madrileña, quien ha confesado ‘’que Dios reparta suerte’’, esta decisión ha sido cosa de la cadena con la que se muestra muy agradecida. ‘’Le tengo que agradecer 19 años en esta empresa, de apoyo, de éxito, de tranquilidad. Cuando mi cadena me pide algo, lo justo es devolver un poco de lo que me ha dado”, concluía para dar paso a su compañero Prat.