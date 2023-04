Andrea Guasch triunfa en 'Tu cara me suena 10' imitando a Ángela Carrasco

Andrea Guasch (actriz, cantante y bailarina) es una todoterreno. Si se impuso en la primera gala de 'Tu cara me suena 10' con una imitación tremenda de Chanel, volvió a vencer anoche, en la cuarta gala, tras bordar el "Quererte a ti" de Ángela Carrasco. ¡Ha nacido una estrella!

Un cuarto programa en el que la sorpresa la dio Josie con una interpretación soberbia de The Buggles con la que se quedó a un solo voto de ser el triunfador de la noche. Una velada que ofreció grandes momentos como el duelo de Rosalías entre Susi Caramelo y Miriam Rodríguez (ganado por la primera) o el Chaplin de Agustín Rodríguez, una actuación con la que volvió a demostrar su impresionante vis cómica.

El transcurso de la gala

"En diez años de 'Tu cara me suena' va a haber por fin unas elecciones para elegir al presidente del jurado", anunció el presentador Manel Fuentes al inicio del programa de Antena 3.

Una gala en la que rompió el hielo musical Alfred García haciendo de Marc Anthony con "Vivir mi vida". Le sucedió Merche, flamante vencedora, haciendo de Rick Astley (con una caracterización brillante) con su tema más famoso: "Never gonna give you up".

Uno de los puntos álgidos de la noche vino con el duelo entre Susi Caramelo y Miriam Rodríguez por Rosalía. La presentadora y humorista interpretó "Chiken Teriyaki", sobresaliente coreografía, que denotaba mucho trabajo detrás, pero voz mejorable. La cantante ex de OT tiró por "Despechá".

Al líder de la clasificación general Jadel le tocó imitar a Jamiroquai y su "Little L". Demostró con creces por qué va en primer lugar.

Mientras se desarrollaba la campaña electoral, entre actuaciones, por la dirección del jurado, le llegó la hora al colista, Agustín Jiménez dándole vida a Chaplin y a su "Nonsense song". Una interpretación bien defendida y muy graciosa.

El reto de Josie no era menor, tenía que estar absolutamente inmóvil. No estuvo solo, se acompañó de Valeria Ros y de Natalia como coristas para acometer la canción "Video killed the radio star" de The Buggles.

A la notable actuación del estilista le siguió Anne Igartiburu imitando a Kylie Minogue con 'The loco-motion'. Cerró el concurso de imitaciones Andrea Guasch con "Quererte a ti" de Ángela Carrasco, dejando boquiabiertos a los miembros del jurado y en pie y emocionado al publico.

Presidente del jurado e invitado

Antes de que actuara la invitada de esta semana, María Parrado, se proclamó a Ángel Llàcer ganador de las elecciones a presidente del jurado. Con tongo, pero bueno. El caso es que la artista chiclanera hizo de Olivia Rodrigo cantando "Good 4 u".

Votaciones

Y llegó el momento de las votaciones. El jurado concedió 29 puntos a Alfred, 26 a Merche, 27 a Susi Caramelo, 41 a Jadel, 25 a Agustín Jiménez, 45 a Josie, 34 a Miriam Rodríguez, 16 a Anne Igartiburu y 45 a Andrea Guasch. Resultando Josie, por voto de calidad del presidente, el mejor según los jueces. Asimismo, el duelo particular de Rosalías, por los votos de sus compañeros, se lo llevó Susi Caramelo

El público, por su parte, le dio un 4 a Anne, 5 puntos para Susi Caramelo, 6 para Agustín, 7 para Merche, 8 para Alfred, 9 para Jadel, 10 para Josie, 11 para Miriam y 12 para Andrea Guasch; resultando ganadora de nuevo esta última por su magnífica imitación de Ángela Carrasco.

Sumados dichos puntos, Jadel sigue al frente de la clasificación general con 82 pero empatado a dígitos con Miriam y con Andrea alcanzando el tercer puesto con 78.

Para la próxima semana

¿Quién será quién en la gala quinta de 'TCMS'?

Anne hará de Becky G, Agustín será El Fary y Merche copiará a Ana Mena y se acompañará de su paisano Abraham Mateo. Bip Bippadotta le tocó en suerte a Susi Caramelo, mientras que Prince será imitado por Alfred. A Jadel le salió hacer de Luis Miguel y a Miriam, de Olé Olé. Britney Spears será copiada por Josie. Y la vigente campeona se transformará Kate Bush.