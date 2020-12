La pasión de Josie por Pitita Ridruejo

José Fernández-Pachecho, más conocido como Josie, está siendo sin duda uno de los protagonistas de MasterChef Celebrity 5. Cada martes, el estilista se convierte en tendencia en las redes sociales gracias a su carisma en el concurso, postulándose así como uno de los favoritos para ganar el talent show. Pero el suyo no ha sido un camino de rosas. Su paso por el concurso, además de por momentos divertidos, se caracteriza también por ser uno de los concursantes que más veces se ha enfrentado a los temidos “fosos”-hasta en nueve ocasiones- saliendo airoso de cada uno de ellos. El último de estos le ha permitido clasificarse como uno de los finalistas, que se medirá en la final, el próximo martes, con Raquel Meroño, Ainhoa Arteta, Florentino Fernández y Nicolás Coronado. Y es que su plato, ‘Cocodrilo Pitita’, le ha valido hasta los halagos del estrellado chef, Martín Berasategui.

El aspirante a ganador del concurso confesó que para su última creación culinaria, se había inspirado en su gran amiga, la fallecida Pitita Ridruejo, y que gracias a encomendarse a la socialité, había conseguido su pase a la final.

Pitita Ridruejo. (Foto cedida por Josie)

“Pocas mujeres en el mundo me transmiten tanta paz y relax”

Hija primogénita de dos de las familias más acomodadas de Soria, los Ridruejo y los Brieva, Esperanza, más conocida como Pitita, alcanzó gran popularidad e los años 80 al revelar que tenía apariciones marianas que reflejó en “La Virgen María y sus apariciones” (Espasa), un libro con sus vivencias. Desde entonces se convirtió en una experta de este tipo de experiencias religiosas. Muy alabada por su estilo y elegancia, era frecuente verla compartir actos sociales con personalidades como la condesa de Romanones, Jaime de Mora y Aragón, Alfonso de Hohenlohe y Gunilla Von Bismarck, entre otros. Tras su muerte el 6 de mayo de 2019, a los 88 años, fue considerada la última gran dama de la jet-set española.

“Un pelo esculpido que parece la inspiración de Disney para dibujar a la madrastra de Cenicienta y el único ser humano del planeta capaz de conectarte simultáneamente con Warhol, Imelda Marcos y la Santísima Virgen María”, así describía Josie a Pitita, por quien sentía verdadera admiración y a quien tuvo el placer de visitar en su casa de Madrid con motivo del lanzamiento de su libro sobre apariciones marianas, “de todos los detalles que Pitita me contó de las apariciones, me encantó que me recordase el milagro de la Virgen del Pilar con el pobrecito cojo de Calanda, una historia tan cierta como fuerte que no entiendo como no es punto de partida para un buen guión”, recuerda el estilista.

“Pitita es optimista, positiva y siempre tiene buen humor, pero me dice que le preocupan muchísimo los problemas del mundo today… Que hay que rezar y que en cualquier momento puede llegar el Apocalipsis”, relataba. “Cuando Pitita habla del Apocalipsis me parece como algo muy fuerte… Dice que ocurrirá, pero que tendremos un final feliz y no acabaremos como especie (...) Si tiene que venir una hecatombe así, que me pille en casa de Pitita tomando el té. Pocas mujeres en el mundo me transmiten tanta paz y relax”, aseguraba Josie cariñosamente en su blog, tras su visita a la aristócrata en 2013.

Ni Josie ni Pitita se imaginaban entonces la llegada de esta pandemia y, quien sabe, quizá Pitita la habría definido como el Apocalipsis al que tanto se refería. Por suerte, de momento, parece que tendrá un final feliz. A Josie le está yendo bien. Veremos al resto de la humanidad.