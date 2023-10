Así es "Casafantasmas": el nuevo formato de Roberto Leal y Mercedes, su madre

La aventura más paranormal y divertida de la televisión arranca en atresplayer para celebrar Halloween. Roberto Leal y su madre Mercedes Guillén se ponen al frente de ‘Casafantasmas’, un divertido formato original que se estrena este lunes 23 de octubre en atresplayer antes de ofrecerse en abierto a través de Flooxer.

Un nuevo programa en el que madre e hijo recorrerán España para descubrir todo tipo de sucesos paranormales que han sucedido a lo largo del territorio. Pero lo harán… a su manera. Y es que, tal y como el reconocido presentador y su madre han acuñado ya, ‘Casafantasmas’ además de ser un formato de entretenimiento es un “misterimor”, un programa que une misterio y humor. Utilizarán su particular sentido del humor y la lógica compenetración que tienen como madre e hijo para protagonizar divertidas entregas que, tras su lanzamiento el lunes, se estrenarán cada domingo en atresplayer, disponible para usuarios premium de la plataforma y para usuarios de atresplayer internacional.

Equipados de la más alta tecnología de investigación paranormal, su objetivo será siempre que todas y cada una de sus misiones sean un éxito terroríficamente divertido. Mercedes Guillén tiene claro que “no hay misterio que una madre no pueda resolver”, por ello no ha dudado en unirse a su hijo a este reto, que ha sido fan de los misterios desde pequeño y que siempre ha tenido claro que si se ponía al frente de un programa así debía ser con su guardaespaldas particular, su madre.

En ‘Casafantamas’, el presentador de grandes éxitos como ‘Pasapalabra’ o ‘El Desafío’ en Antena 3 viajará con su madre a Sevilla, Madrid, Toledo, Córdoba, Pelayos de la Presa y Cardona en cada uno de las entregas de ‘Casatanfasmas’, producidas por Atresmedia en colaboración con Blondloyal.

Así es ‘Casafantasmas’

Todas las entregas ‘Casafantasmas’ arrancarán en el llamado “Cuartel de Casafantamas”, un lugar en el que serán recibidos por Josep Guijarro, periodista, escritor y divulgador del mundo del misterio. Él será quién les encomiende cada misión, marcándoles los objetivos y las claves de cada caso. Les entregará un completo dosier con todo lo que necesitan y el preciado “Maletín Casafantasmas” con la más alta tecnología que les permitirá comprobar in situ si realmente se producen fenómenos paranormales en los lugares que visiten.

Será entonces cuando juntos emprendan un viaje en caravana al lugar marcado en cuestión. Les veremos entonces en su momento más distendido, descubriremos cómo es la relación entre madre e hijo y cómo se preparan juntos para cada uno de los retos propuestos. Ya en el destino seleccionado, investigarán, hablarán con expertos en el lugar y… pasarán la noche allí. Su objetivo es encontrar a esos fantasmas escondidos, ¿y qué mejor forma de hacerlo que vivirlo ellos mismos? ¿Serán testigos de alguno de estos casos? ¿Cómo vivirán el poder encontrarse a algún fantasmas en esos lugares? Lo que está claro es que la aventura entre ellos va a ser divertida…. y nada aburrida.

Los lugares que visitarán los ‘Casafantasmas’

Los seis lugares que Roberto Leal y su madre, Mercedes Guillén visitarán en ‘Casafantasmas’ son el Hotel Virgen de los Reyes (Sevilla), donde muchos afirman haber visto desde la figura de una misteriosa monja hasta escuchar el ruido de cantos en el antiguo coro de la Iglesia. Por otro lado, visitarán la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba dónde hay testigos que afirman haber visto a una mujer de blanco paseándose por los pasillos. En Toledo, a orillas del Tajo, visitarán un castillo que dicen estar encantado con una habitación completamente embrujada. ¿Se atreverán a dormir en ella?

Paralelamente también viajarán a Barcelona, hasta un parador de Cardona situado en un antiguo castillo medieval del siglo IX donde muchos aseguran haber oído en ella voces, ruidos extraños y con luces que se encienden y apagan solas. ¿Se encontrarán al fantasma del castillo? Intentarán también encontrar al que dicen habitar en el Museo de Cera de Madrid. Pasarán la noche en el conocido lugar de la capital para saber qué sucede en la segunda planta, en la que muchos dicen que no hay nunca tranquilidad… ni cuando el museo está vacío. Por último, también los veremos visitar el Monasterio Benedictino de Pelayos de la Presa, que dicen que esconde leyendas de amor y traición y dónde muchos afirman escuchar todavía el canto desesperado de una dama sevillana que fue infiel a su amado con su aprendiz. ¿Lograrán conocerla?

SUsto en el museo Atresmedia

En el primer programa: Los fantasmas del Museo de Cera

¿Quién se atrevería a pasar una noche entera encerrados en el mismísimo Museo de Cera de Madrid? ¿Quién lo haría después de saber que por su segunda planta dicen que se pasea el fantasma de un viejo visitante que vaga errante por sus pasillos? La noche se presenta muy larga para Mercedes y Roberto, quienes no dudarán en instalarse en la famosa sala de los espejos del museo, un lugar donde nada es lo que parece. Una tenebrosa misión en la que las inquietantes miradas de las figuras de cera serán su única compañía… o no