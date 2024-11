Así será la repesca de este jueves en "Gran Hermano"

Suenan los campanilleros en el plató de "Gran Hermano" para los expulsados de esta nueva edición de anónimos, que no para de revolucionar con nuevas mecánicas. Ahora es turno de la repesca, que otorgará a una nueva concursante la oportunidad de volver a habitar la casa de Guadalix. La gala 48 horas límite explicó cómo será dicha repesca, además de salvar a dos nuevos concursantes de la quema, otorgándoles el privilegio de permanecer en el concurso al menos una semana más.

Javier, fuera de la repesca

Seis son las concursantes (todas chicas) expulsadas de "Gran Hermano" hasta el día de hoy. Jorge Javier Vázquez anunció que Elsa, Vanessa, Lucía, Silvia, Laura y Maite subirán este jueves a la casa de Guadalix, provocando una alegría inmensa entre las participantes, especialmente en Vanessa, cuya expulsión no ha estado exenta de polémica, ya que arrastró consigo la salida por voluntad propia de su marido Javier, una relación ahora mismo complicada, ya que en plató se comentó que no se hablan desde el pasado domingo, cuando se anunció que él no tenía opción a repesca tras haber abandonado y no expulsado de "Gran Hermano".

El jueves, las seis expulsadas se encontrarán con sus compañeros de concurso, algunos más contentos que otros, ya que además de la repesca, mañana habrá nueva expulsión en Guadalix, en la cual no estarán presentes ni Juan ni Daniela, salvados por el público en la gala de ayer.

Esta semana, los nominados en "Gran Hermano" fueron Daniela, Juan, Ruvens y Adrián, enfrentándose a los votos del público con porcentajes iniciales de 48%, 24%, 18% y 10%, respectivamente. En la sala de expulsiones, Juan fue el primero en ser salvado, celebrando con emoción y recibiendo el apoyo de sus compañeros. Esto dejó a Daniela, Ruvens y Adrián aún en peligro, con porcentajes actualizados a 52%, 27% y 21%. Finalmente, la audiencia decidió salvar a Daniela, provocando aplausos en el plató y emocionándola hasta las lágrimas, mientras que la lista de nominados se redujo a Adrián y Ruvens.

Por último, Daniela decidió ver su curva de la vida acompañada solo de Maica. Compartió su historia desde su nacimiento en Colombia y su llegada a Barcelona a los seis años, relatando los desafíos de su infancia, incluyendo el bullying en el colegio debido a su peso. Su vida cambió cuando su madre conoció a su padrastro, quien le brindó apoyo y la motivó a estudiar. Con ese impulso, se mudó a Londres, donde trabajó y se enamoró, aunque finalmente regresó a Barcelona tras una pérdida personal. Este retorno le permitió descubrir su espiritualidad y su fuerza interior. Terminó afirmando que, a pesar de las dificultades, seguirá adelante en "Gran Hermano" mientras cuente con el respaldo del público.