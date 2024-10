Vanessa abandona "Gran Hermano" y fuerza la salida de su marido en una noche polémica

"Gran Hermano" vivió una gala intensa en su 50º día de convivencia. Vanessa fue la concursante expulsada con un 80% de los votos y, al salir, exigió que su marido, Javier, también la acompañara fuera de la casa. Desde el plató, Jorge Javier Vázquez intentó convencerla para que le permitiera seguir en el concurso, insistiendo en que manipularlo de esa forma no era amor y generando una ovación del público. Sin embargo, Vanessa se mantuvo firme en su decisión, conectando con Javier para pedirle que dejara el programa.

A pesar de las súplicas del presentador y del apoyo de la audiencia, Javier no dudó en seguir la voluntad de su esposa, afirmando que si ella lo necesitaba, él estaría a su lado. “Si mi mujer me necesita, no hay más que hablar”, dijo el concursante, disculpándose ante el público y anunciando su salida definitiva. Aunque Jorge Javier insistió en que reconsideraran y pospusieran la decisión hasta el día siguiente, Vanessa fue inflexible, expresando que lo necesitaba a su lado esa misma noche.

En paralelo, Maica vivió su propio momento emocional. Tras regresar de su participación en "Grande Fratello" en Italia, la concursante compartió la tristeza de dejar a Tomaso, un participante con quien había conectado especialmente. Maica reveló que Tomaso se había quedado llorando al saber de su partida sin poder despedirse, lo que generó un emotivo momento en la gala.

En la sala de expulsiones, Vanessa se despidió de algunos de sus compañeros. Ruvens le deseó suerte, mientras que Óscar mostró disposición para retomar el contacto fuera de la casa. Edi, sin embargo, mantuvo su distancia y se limitó a una breve despedida, lo que dejó entrever las tensiones en su relación con Vanessa dentro del concurso.

La gala concluyó con las nominaciones de la semana, tras una prueba de inmunidad en la que Daniela y Juan superaron la ronda de bebidas picantes. Como resultado, Juan quedó nominado directamente mientras Daniela fue declarada inmune. Finalmente, la lista de nominados la completan Lucía, Luis, Óscar, Maica y Ruvens, quienes enfrentan la próxima expulsión de "Gran Hermano".

Con esta inesperada salida doble y el plató de Telecinco conmocionado, "Gran Hermano" dejó a la audiencia con una nueva ronda de conflictos y alianzas que definirán el curso del concurso.