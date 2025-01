Blanca Romero desveló la fecha de estreno de "Next Level Chef" en Mediaset

Mediaset España quiere dejar atrás cuanto antes el 2024, un año muy malo en cuanto a audiencias, reflejado en los malos datos obtenidos en las Campanadas celebradas en Lanzarote por parte del grupo de comunicación de la carretera de Fuencarral, que obtuvo un paupérrimo 3,5%. El grupo ha puesto toda la carne en el asador en los primeros días de este 2025 con tres estrenos que marcarán la hoja de ruta de los contenidos en estas primeras semanas del año: "Gran Hermano Dúo", "La isla de las tentaciones" y "Next Level Chef", cuya fecha de estreno fue anunciada por la propia presentadora del certamen culinario en mitad del acto de celebración de las Campanadas, el próximo miércoles 8 de enero.

Otra gran apuesta para el primer trimestre de 2025

Blanca Romero, quien comandará "Next Level Chef", aprovechó una de sus intervenciones durante las Campanadas para ofrecerle a España la fecha de emisión de su próxima aventura en la cadena principal de Mediaset. "Le pido al 2025 que el programón que he grabado y disfrutado un montón, lo disfrutéis igual que yo. "Next Level Chef", hay que verlo. Es más, tengo fecha de entrega... ¡El 8 de enero!", espetó la modelo en un momento de euforia, mostrándonos que su próximo proyecto para Telecinco está cerca de producirse. El miércoles es el día de la semana escogido por la cadena, en el que buscarán obtener mejores datos que "El rival más débil" o el último fracaso televisivo de Risto Mejide, "Demos: El Gran Sondeo". Será en prime time, a partir de las 22:45 más o menos cuando el nuevo concurso de Telecinco empiece a rodar este próximo 8 de enero.

"Next Level Chef" reúne a 21 concursantes, entre influencers gastronómicos, chefs profesionales y cocineros amateurs, quienes competirán por un premio de 100.000 euros. Los primeros episodios seleccionarán a 15 participantes que serán distribuidos en tres equipos liderados por los chefs Francis Paniego, Rakel Cernicharo y Marcos Morán. La dinámica incluirá pruebas de habilidad, desafíos grupales y eliminaciones supervisadas por chefs invitados de renombre como Martín Berasategui, Jordi Cruz, Ángel León y Paco Morales. Con una producción destacada de Shine Iberia y el respaldo de Gordon Ramsay, el programa ha contado con más de 135 profesionales y un despliegue técnico impresionante en los estudios Ashford de Irlanda, utilizando 31 cámaras de alta definición y tecnología LED sostenible. "Next Level Chef", que llegará a Telecinco, promete ser una experiencia única que combina gastronomía, emoción y espectáculo.