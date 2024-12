Gordon Ramsey bendice y presenta 'Next Chef Level', el nuevo talent show culinario de Mediaset

Telecinco ha dado el pistoletazo de salida a su nueva y ambiciosa propuesta culinaria: 'Next Level Chef'. Este talent show, basado en el exitoso formato internacional de Gordon Ramsay, promete revolucionar el panorama televisivo en España. Producido por Shine Iberia, los mismos responsables de 'MasterChef', el programa contará con una estructura innovadora, un jurado de lujo y, como no podía faltar, el respaldo del chef más mediático del mundo.

Ramsay, quien ha mostrado su entusiasmo por la adaptación española de 'Next Level Chef', no ha dudado en enviar su "bendición" al programa, asegurando que España es uno de los países más emocionantes en cuanto a gastronomía. "Estoy muy emocionado de que 'Next Level Chef' se estrene en España. Sé que será un éxito rotundo en Telecinco", ha expresado el chef británico, quien, además de su fama televisiva, es conocido por su pasión por la alta cocina.

El plató de 'Next Level Chef' no es un set convencional. Con más de 25 metros de altura, está dividido en tres niveles, cada uno con cocinas de diferentes características. El nivel superior cuenta con una cocina de alta gama, equipada con la última tecnología, mientras que los niveles inferiores presentan cocinas menos sofisticadas y más humildes. La competencia se intensifica por una despensa móvil que, cada 30 segundos, se desplaza entre los niveles, haciendo que los concursantes tengan que adaptarse a las limitaciones de ingredientes y equipo.

Los concursantes y la dinámica del programa

Con 21 concursantes en total, el programa mezcla a influencers gastronómicos, chefs profesionales y cocineros amateurs, quienes competirán por el gran premio de 100.000 euros. Los primeros episodios estarán destinados a seleccionar a los 15 concursantes que formarán parte de los tres equipos mentorizados por los chefs Francis Paniego, Rakel Cernicharo y Marcos Morán. La dinámica incluye pruebas de habilidad, desafíos de cocina grupales y una prueba de expulsión en cada episodio, supervisada por un chef invitado de renombre.

Uno de los alicientes más atractivos de 'Next Level Chef' será la presencia de chefs invitados, figuras del mundo gastronómico que ayudarán en las pruebas de expulsión. Entre ellos, se encuentran grandes nombres como Martín Berasategui, Jordi Cruz, Ángel León y Paco Morales, quienes aportarán su experiencia y criterio en los momentos decisivos del programa.

Plató de 'Next Level Chef' Mediaset

Por otra parte, la producción de 'Next Level Chef' es impresionante, con más de 135 profesionales trabajando en su grabación en los estudios Ashford de Irlanda. Para la cobertura técnica, se han utilizado 31 cámaras de alta definición, incluida una cámara Spider, y un sistema de iluminación LED sostenible. 'Next Level Chef', sin duda alguna, no es solo un programa de cocina; es una experiencia visual y emocional que se adentra en el mundo de la gastronomía de una manera única. Con el respaldo de Gordon Ramsay y la experiencia de Shine Iberia, la apuesta de Telecinco se perfila como una de las más ambiciosas del próximo año.