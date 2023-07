Bosco, ganador de 'Supervivientes 2023' le habla claro a Adara: ''Si me estás manipulando, lo has conseguido''

El pasado jueves 29 de junio tuvo lugar la final del concurso estrella de Mediaset. ‘’Supervivientes 2023’’ ponía fin tras casi cuatro meses en antena proclamando al más joven de su edición, Bosco Martínez Bordiú, como el ganador. El joven aristócrata, que se encontraba disputando el premio con Adara Molinero, consiguió vencer a la modelo con el 61% de los votos.

El domingo 2 de julio tuvo lugar el debate final por lo que los 17 ex concursantes tuvieron que enfrentarse a su paso por el concurso, sus conflictos y todas las declaraciones que han hecho. En uno de los momentos del debate, el presentador de Telecinco, Ion Aramanedi, quiso saber qué opinaban los concursantes sobre la reciente relación entre los finalistas provocando que Ártur quisiera dar su opinión sobre todo.

Artur Dainese en en el debate final de 'Supervivientes 2023' Mediaset

"No me lo creo, después de estar Adara nominada conmigo y ver que Bosco se salva, empieza a cambiar. Tres meses y pico diciendo cosas de él y criticándole y después cambiar de opinión radical y dormir con él.... No pienso que sea transparente", decía el quinto finalista para volver a recalcar que ‘’por parte de Adara no es lo mismo sino que esta está manipulando al ganador’’.Tras estas palabras, la aludida quiso responder al que fuera su compañero de concurso con sorna: "Duele, sé que duele. Huele a celitos", le devolvía la madrileña.

El ganador, al escuchar estas acusaciones quiso abrirse y hablar de su nueva relación con Molinero."Yo me tiro de cabeza a la piscina, si quieres. Pero la verdad es que Adara y yo empezamos con baches, pero un camino plano nunca mola, mola más con baches, ¿no?", respondía el sobrino de Pocholo.

El modelo italiano seguía manteniéndose en sus trece insistiendo en qué para él, la segunda finalista no estaba siendo transparente con su chico. Fue en este momento cuando Bosco, se giró para mirar a los ojos de su chica y confesarle, delante de todos sus excompañeros y telespectadores, lo que realmente sentía. "Si me estabas manipulando... Lo has conseguido", le decía para momentos después ser correspondido con un romántico beso en los labios.