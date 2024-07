Bosco, protagonista en "Supervivientes": un golpe espectacular y una posible infidelidad de Sofía Suescun

La cuarta gala de "Supervivientes All Stars" ha sido escenario de un momento estremecedor protagonizado por Bosco Blach. El joven concursante se enfrentó a Logan Sampedro en la temida prueba de la "Noria Infernal", donde ambos competían por el codiciado tridente dorado. Este premio otorgaría al ganador un poder sin precedentes en el programa, añadiendo una dosis extra de tensión y competencia a la prueba.

Momentos de tensión

La "Noria Infernal", conocida por su extrema dificultad, aumentó su velocidad en esta edición, llevando a los concursantes al límite. En medio de la prueba, Bosco Blach mostró signos de mareo y pidió detenerse brevemente: "¿Podemos parar un poco?". Sin embargo, Laura Madrueño, continuó motivando a los participantes: "Ánimo chicos, pensad en el poder que tendréis con el tridente dorado". A los cinco minutos de iniciado el reto, Bosco Blach no pudo resistir más y cayó de la noria en movimiento, sufriendo múltiples contusiones. Desde el agua, visiblemente dolorido, gritó pidiendo ayuda. El equipo de "Supervivientes All Stars" actuó rápidamente para asistir al joven, mientras sus compañeros, alarmados, preguntaban por su estado. Alejandro Nieto, uno de los concursantes, expresó su preocupación inmediatamente.

El incidente llevó a Jorge Javier, presentador del programa, a intervenir y tranquilizar a la audiencia desde el plató: "A ver, tranquilidad, está el equipo médico. Uff, no había pasado en ninguna edición". La defensora de Bosco, visiblemente nerviosa, criticó la velocidad de la prueba: "A esa velocidad es fácil que pase joder. No puede ser, se veía venir". Jorge Javier intentó suavizar la situación asegurando que no era previsible. Poco después, se estableció una nueva conexión con los Cayos Cochinos para obtener noticias sobre el estado de salud de Bosco Blach. El concursante envió un mensaje tranquilizador: "Mamá, todo bien, papá, boscolitos. Me he cambiado de posición arriba y me he pegado un golpe serio en las costillas, pero bueno, estaremos bien". Bosco también dirigió unas palabras a su tía Isabel y a su defensora, pidiendo disculpas por no haber ganado la prueba.

¿Infidelidad?

Otro momento clave de la noche fue la revelación de una pareja captada en actitud cariñosa. Jorge Javier anunció al inicio del programa que dos concursantes habían protagonizado imágenes comprometedoras. Tras mantener la incógnita durante varias horas, se reveló que los involucrados eran Bosco Blach Martínez Bordiú y Sofía Suescun. Las imágenes mostraron a ambos manteniendo una conversación cercana en la orilla, con algunos roces que el programa presentó como significativos.

Kiko Jiménez, en el plató, minimizó la importancia de las imágenes: "Yo no veo nada. Simplemente que estaban manteniendo una conversación de noche, cerca". Sin embargo, Adara Molinero y Jorge Javier señalaron la reacción de Bosco al darse cuenta de que estaban siendo grabados, interpretándola como sospechosa. La defensora de Bosco también apoyó la perspectiva de Kiko, afirmando que las imágenes no mostraban nada concluyente. En redes sociales, muchos espectadores coincidieron, calificando el cebo del programa como exagerado y defendiendo que no había motivo para preocuparse por la relación de Kiko y Sofía.

Kiko dice basta

Finalmente, Kiko Jiménez emitió un comunicado en sus redes sociales anunciando su decisión de desvincularse de "Supervivientes" debido a la situación creada en torno a Sofía: "No voy a contribuir con intentos de fake carpetas infravalorando el concursazo de Sofía". Con estas palabras, Kiko dejó clara su postura y su rechazo a las insinuaciones del programa.