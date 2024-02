Brigitte Nielsen explica en 'El Hormiguero' por qué es mejor ser madre a los 54 años que a los 20

'El Hormiguero' recibió por primera vez a la actriz danesa Brigitte Nielsen , cuya trayectoria profesional comenzo como exitosa modelo con sólo 16 años. Después de un parón voluntario en las pasarelas, Nielsen empezó a dar sus primeros pasos en el cine. En la década de los 80, tras su breve matrimonio con Sylvester Stallone, participó en películas como 'Rocky IV', 'Cobra' o 'Superdetective en Hollywood II'. Más recientemente, ha participado en títulos como 'Los Mercenarios' o 'Creed II'.

¿Es verdad que a Brigitte no le gustan demasiado los hombres musculosos? "Antes no me gustaba, pero luego ha cambiado un poco. Siempre acababa con hombres musculosos. Mi marido actual, cuando lo conocí, no estaba en forma, y luego quiso ponerse a tono".

La intérprete danesa está viviendo en España: "En 7 meses en España he conocido más gente maja y encantadora que en los últimos 20 años. Es un país muy caliente".

Nielsen, además, habla cuatro idiomas: "Ahora estoy tomando clases de español, y espero que para cuatro meses hable bien español". "En casa hablamos en italiano y en inglés; yo lo que hago para practicar es cuando me leo un buen libro, lo releo en italiano o en alemán".

La vida de Brigitte Nielsen ha dado muchas vueltas, 35 años después la llamó de nuevo Sylvester Stallone para hacer de Liudmila Drago: "El único problema que tenía es que estaba embarazada de 7 meses. Al final merece la pena seguir adelante porque cuando menos te lo esperas te vuelven a llamar".

¿Qué tal fue rodar de nuevo con Stallone, de quien fue pareja? "Parece que fue en otra vida. Fue todo muy profesional: nos decíamos hola y adiós". Después del divorcio de Stallone, "muchas puertas se cerraron. Pero yo soy vikinga y no me rindo nunca. Me vine otra vez a Europa y continué mi carrera".

¿Y cómo es el Hollywood real? "Es un sitio muy competitivo. Y a veces puede ser muy frío. Es el país de las oportunidades, si aceptas que va a haber mucha competencia, debes ir. Pero sólo hay un lugar en el mundo que sea así, y ese es Hollywood".

La actriz danesa debutó en el cine con Schwarzenegger: "Vino De Laurentis y me explicó quién era, yo le dije que no me gustaban los músculos". "Arnold es una persona graciosa, divertida e inteligente; tiene muy claro lo que quiere", dijo en relación a la temprana vocación política del actor.

Nielsen, por cierto, fue madre con 54 años y asegura que es mejor madre ahora: "Con 20 años no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Con esa edad tus prioridades son otras. Yo ahora nunca dejaría a Frida unos meses durante un rodaje, ni me perdería ninguno de sus momentos importantes. Ahora es maravilloso tener una niña pequeña porque te mantiene activa, alegre".

Los médicos le dijeron que sólo tenía una probabilidad del 2,5% de quedarse embarazada. "Yo digo que a alguien le tiene que tocar la lotería, y por qué no iba a ser a nosotros. Fue una niña milagro. Cuando me la pusieron en mis brazos fue lo mejor que me ha pasado con alguien encima".

La pareja actual de la intérprete tiene 15 años menos que ella: "Lo conocí en Suiza. Me enamoré como una niña de 16 años. Luego lo miré y pensé que era un chaval. Le di plantón tres veces. Salimos a cenar, me impresionó mucho. Este abril vamos a celebrar nuestro vigésimo aniversario".