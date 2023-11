Camilo desvela en 'El Hormiguero' la curiosísima razón por la que en la India lo idolatran por su bigote

El cantante colombiano Camilo que visita España para asistir a la próxima gala de los Grammy Latinos, que se va a celebrar en Sevilla el próximo 16 de noviembre, regresó anoche a 'El Hormiguero'. El artista está nominado a siete premios entre los que destacan el de mejor álbum del año por su "De adentro pa' fuera" y el de mejor canción del año por "NASA".

Camilo acaba de ganar el premio al mejor artista latino de Los 40, y está en capilla para ir a los Grammy ¿Cómo va el artista a esos premios? "Me gusta hacerme que no le doy importancia a los premios, pero sí estoy nervioso. A mí me gusta celebrar. Sí estoy nervioso porque las canciones que tengo en el álbum son muy personales".

Alejandro Sanz le llamó tras ver tocar al cantante colombiano en 'El Hormiguero': "Él me vio tocándola, y hablamos, y desde ahí empezó el vínculo, y nació la idea de hacer una canción juntos". Pronto, Camilo estrenará junto a Manuel Carrasco "Salitre", de la que cantó un adelanto en primicia en el programa de Pablo Motos.

"Con esa canción con Manuel Carrasco recibí mi primer 'ole' real de un artista andaluz", confesó orgulloso el músico hispanoamericano.

En su gira 2023, Camilo estuvo en verano en Japón: "Tenía miedo de que no viniese nadie, y un minuto antes de empezar me asomé y vi que había como 15 personas, pero a la mitad de la primera canción se abrieron las puertas y entraron como 4.000". La aventura nipona dejó "loco" al artista por el respeto que mostró el público: "No hablaban entre canción y canción".

En lo personal, la hija del cantante colombiano y Evaluna, Índigo, cumplió ayer 1 año 7 meses: "Mi hija tiene una cosa muy especial y es que su artista favorito es Camilo".

"Mi hija es motivo de debate en mi entorno familiar y en mi equipo porque no esterilizamos nada, ella está descalza con las manos negras y los pies negros en los aeropuertos, se le cae la comida al suelo, la coge medio mugrienta y se la come. Tengo la seguridad de que todo está bien", aseguró el cantante en relación a la educación de su pequeña.

Como anécdota, en Estados Unidos casi lo echan de su propio concierto: "Salgo del camerino, voy al baño y el tipo de seguridad me ve pasar sin la pulserita y no me dejaba pasar; no nos entendimos ni en inglés ni en español, y cuando ya me estaba agarrando apareció alguien de producción y me salvó".

Camilo sacó "Palpita", en colaboración con un artista de la etnia punjabi. En India siguen al cafetero por su bigote, "no saben ni que hago música, y me escriben mucho por redes sociales para que haga algo indio, y sacamos este tema".