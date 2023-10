Carmen Maura revela en 'El Hormiguero' su secreto para estar tan bien a los 78 y poder rodar una peli al año

'El Hormiguero' recibió anoche a la actriz Carmen Maura que acudió para hablar de 'Mi otro Jon', su nueva película que se estrena en cines el próximo 20 de octubre. En la cinta, Maura da vida a una mujer enferma a la que comunican que le queda poco tiempo de vida. Gracias a un experimento científico, logra vivir sus últimos días con plenitud introduciéndose en el cuerpo de un recién fallecido.

La intérprete madrileña contó cuál era su secreto para mantenerse tan bien a sus 78 años: "Hago pesas y también aquagym. Prefiero decir mi edad y que me digan 'qué bien estás', a no decirla y que digan 'qué mayor'", bromeó.

'Mi otro Jon' es una comedia "y un proyecto benéfico para la fundación La Latina, que atiende a niños con cáncer". "Yo estoy muy orgullosa de la película porque se ríe y se llora, pero no de pena sino de emoción. Y luego, yo creo que es una película que va a dar pasta, y eso es lo que más me gusta de las películas", contó Carmen Maura, y explicó respecto a esto último que es que le gusta "ser negocio y que todos salgamos ganando".

"Es una película agradecida y, además, es coral", abundó. "Todos los actores en esta película están de puta madre: está muy bien montada; estamos todos de Oscar".

Desde 1969 no ha habido un solo año en que la intérprete no haya estrenado una película: "Es que nunca he parado, y además nunca he sido exquisita, y he hecho películas malas: sirvo igual para un roto que para un descosido... Siempre he pensado que es mejor estar trabajando que parada, porque sino te deprimes".

"Me encanta hacer el papel de chacha o asistenta, porque vas vestida muy cómoda, ¡y porque se me da de puta madre!, menos cuando me toca planchar", confesó Maura con gracia.

¿Ha hecho la actriz cosas en el cine que no haría en la vida normal? "Sí, por ejemplo una vez que tuve un tigre como mascota, o en esta última que hago esgrima..."

Volviendo al largometraje que promociona Maura, aseguró que hay momentos en que parece que realmente está metida ella en el cuerpo de Fernando Albizu: "Lo hace muy bien".

"Yo no entiendo cómo funcionan las audiencias... es que son como palabra de Dios", expresó la intérprete en otro orden haciendo alusión a los sacrosantos números televisivos.