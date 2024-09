Una concursante de 'La ruleta de la suerte' explica cómo ganar casi todos los paneles

Antena 3 ha vivido un momento único y probablemente irrepetible en uno de sus concursos más emblemáticos. Una concursante de 'La ruleta de la suerte' ha sorprendido a la audiencia tras revelar un truco que le permitió ganar un panel clave y avanzar a la final del programa. Andrea Ros, una valenciana de Cullera que trabaja en el sector turístico, ha logrado remontar de última a primera posición en el marcador gracias a una estrategia que le enseñaron sus padres.

El paso de Andrea por el programa de Atresmedia, presentado por Jorge Fernández, comenzó de manera prometedora, resolviendo tanto la primera prueba de velocidad como el primer panel normal. Sin embargo, a medida que avanzaba la competencia, sus compañeros comenzaron a acumular más dinero, relegando a Andrea a la última posición en el marcador. Todo parecía indicar que su participación terminaría sin grandes resultados, pero todo cambió al llegar al esperado "panel con bote".

En ese momento crucial, Andrea tenía en su poder el valioso comodín de "empiezo yo", lo que le permitió ser la primera en girar la ruleta. Tras conseguir algunos comodines más y usar la opción de "todas las vocales" para despejar el panel, la concursante aún no lograba descifrar la respuesta. Sin embargo, su suerte cambió de forma inesperada cuando cayó en la casilla del bote, lo que le dio la oportunidad de acumular una considerable suma de dinero. Aunque inicialmente no sabía la solución, de pronto la respuesta se le hizo evidente. Así, Andrea logró ganar 1.400 euros en ese panel, sumando esa cifra a lo que ya había acumulado y colocándose en la primera posición del marcador general, asegurando su paso a la final.

Lo que más llamó la atención fue el truco que Andrea utilizó para adivinar el panel. Tras la victoria, la concursante reveló que durante la prueba aplicó un consejo que le habían dado sus padres. "Yo veo 'La ruleta' con mi padre y mi madre, y en casa es súper fácil. Pero claro, aquí te da cosa. Entonces ellos me dijeron: ‘tú cierra los ojos, enseguida los abres y lo verás’. Y así ha sido", explicó Andrea entre risas. Aunque Andrea llegó a la final con una notable ventaja y contaba con el comodín de "ayuda final", que le proporcionó cinco segundos adicionales, no pudo resolver el último panel. El desafío era adivinar el título de un libro y su autora, "De ninguna parte" de Julia Navarro. Al no conocer la respuesta, Andrea perdió la oportunidad de llevarse los 3.000 euros que estaban en juego en el sobre sorpresa. Sin embargo, el momento fue de lo más distendido, ya que al ser cuestionada por Jorge Fernández sobre la publicación del libro en agosto de 2021, ella respondió entre risas: "Yo estaba de fiesta", provocando la carcajada del presentador y cerrando su participación un gran toque de humor.