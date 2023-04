La confesión de Michelle Jenner en 'La Resistencia' que ha dejado a Grison impactado

El programa de ‘La Resistencia’ ha contado con la presencia de Michelle Jenner para promocionar ‘Tú también lo harías’, la nueva serie de Disney + que se estrenó el pasado 26 de abril. La actriz y dobladora de voces se dejó llevar por el juego de David Broncano consiguiendo, una vez más, que el humor resaltase además de dejar en shock a uno de sus rostros más conocidos, Grison.

Poco tiempo después de que comenzara el espacio de MovistarPlus+ , el presentador y la catalana debatían sobre las peleas entre padres e hijos además de recordar aquellas llamadas telefónicas al teléfono fijo de casa.

‘’¿Alguna vez has tenido algún conflicto de ese estilo con tus padres, ya no de estos del teléfono sino en plan, lo típico de con 13 años mirarte el móvil?’’, le preguntaba el jienense mientras la artista negaba justificando que eran respetuosos. ‘’¿Algún novio de adolescente que dijesen ‘este no me gusta?’’, volvía a preguntar Broncano provocando la confesión de Jenner que dejó impactado a Grison.

‘’Bueno lo que sí pasaba era que cuando llamaban a casa, al fijo claro, contestaba mi padre ‘¿Quién eres? y me decían ‘¿oye que le pasa a tu padre conmigo?, ¿está cabreado conmigo?’’’, volvía a responder la dobladora aludiendo e imitando a su padre, Miguel Ángel Jenner, un famoso actor de doblaje.

"¿Por qué me ha cogido el teléfono Bruce Willis?", apuntaba Ricardo Castella con sorna. "Samuel L. Jackson", le rectificaba la actriz de ‘Los hombres de Paco'. "¡No me jodas! ¿Tu padre es Samuel L. Jackson? Pues sí que has salido rubia tú...", le espetaba un más que sorprendido Grison provocando las risas del público y de la propia invitada para momentos más tarde chatear ambos con la inteligencia artifical.