Un conocido inquilino regresa a la casa de "Gran Hermano"

Ion Aramendi soltó una auténtica primicia en la gala dominical de "Gran Hermano", que se saldó además con dos concursantes bendecidos por la audiencia, quedándose libre de peligro este jueves en una nueva expulsión de la Casa de Guadalix. Una vivienda que acogerá entre sus paredes a un inquilino reconocido por el gran público, Tommaso, el concursante de la edición italiana del espacio de Mediaset, que se quedó prendido de Maica cuando esta realizó el intercambio al territorio transalpino hace un par de semanas. También tuvimos la llegada de la última expulsada del concurso, Lucía, aunque su aparición en plató fue diferente a las demás.

Un romance otoñal se avecina en una casa cada vez más tensa

El noveno Debate de "Gran Hermano" trajo consigo grandes emociones y sorpresas. Lucía, la última expulsada, estuvo presente en el plató, aunque no tuvo la entrevista tradicional que suele hacerse a quienes abandonan la casa. No obstante, Lucía aprovechó la ocasión para despedirse de sus compañeros, causando una mezcla de sonrisas y lágrimas entre ellos. Laura y Óscar, en particular, recibieron fuertes críticas de su parte, ya que los calificó de "falsos" y advirtió que los esperaría fuera.

En contraste, dedicó palabras de apoyo a otros como Maica, Daniela, Juan y Adrián, mostrando el vínculo positivo que había forjado con algunos. La gala estuvo marcada por un "notición" anunciado por el presentador Ion Aramendi, quien mantuvo a la audiencia en suspense con la noticia de que el grupo de 13 concursantes podría aumentar. Finalmente, Aramendi reveló que Tommaso, el italiano con quien Maica tuvo un intenso coqueteo durante su intercambio, entrará a la casa. Esta incorporación promete cambiar la dinámica de convivencia, generando expectativas y emociones tanto en Maica como en el resto de los concursantes, quienes están cada vez más involucrados en los giros inesperados del programa.

Otra de las sorpresas en la noche de "Gran Hermano" fue el castigo que el programa impuso a los concursantes por hacer trampas en la prueba semanal. Tras tres semanas sin completar satisfactoriamente los retos, los participantes enfrentan un presupuesto limitado y viven con hambre. Sin embargo, muchos decidieron arriesgarse en la prueba por el título de "Big Bro", dejando a un lado la posibilidad de conseguir alimentos. El programa detectó sus trampas y decretó que la prueba estaba perdida, limitando el presupuesto a un euro por persona y día. Este giro no fue la única sorpresa, pues Adrián, nombrado "Big Bro", tuvo la opción de salvarse a sí mismo o ganar una cesta de comida para el grupo.

Al final, decidió priorizar su salvación, considerando que la comida no sería suficiente para el grupo. Esta decisión cambió la lista de nominados, que quedó reducida a Laura, Daniela, Manu, Maica y Luis, con porcentajes de expulsión variados. Finalmente, Maica fue salvada de la lista por decisión de la audiencia, dejando la competencia más reñida y con expectativas para el próximo desenlace en la casa.