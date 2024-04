El creador de “El Hormiguero” confiesa que padece cáncer desde hace 5 años

El 24 de septiembre de 2006 queda muy lejos en el calendario, sin embargo, ese día está marcado a fuego para la historia de la televisión española gracias a un programa que revolucionaría la televisión en nuestro país. 18 temporadas después y un cambio de cadena de por medio, “El Hormiguero”, sigue sorprendiendo y cautivando a los más de 2.000.000 de espectadores de media que tiene el espacio presentado por Pablo Motos de lunes a jueves a partir de las 21:45, pero no es todo de color de rosa para el “programa de las hormigas”. Juan Herrera, uno de los ideólogos y actual guionista de “El Hormiguero”, ha confirmado en una entrevista en la Cadena Ser que padece cáncer desde hace cinco años.

Le dieron seis meses de vida

El programa “Transmite la Ser” ha sido testigo de la revelación por parte de Herrera, que ha asegurado que de momento el problema se encuentra controlado, a pesar del fatídico diagnóstico inicial: "Tuve la inmensa suerte de que un humorista, cómo no, me hizo el regalo de meterme en un experimento y gracias a la inmunoterapia ya llevo cinco años dando guerra y haciendo el gamba, porque inicialmente me dieron seis meses de vida", comentó Herrera que confirmó que la situación está de momento bajo control.

Tiene claro su sección predilecta

Dejando un cáncer a un lado, Juan Herrera desveló que de los cientos de secciones que han pasado por “El Hormiguero”, cuál ha sido y será siempre su favorita:

"Yo todavía sigo siendo un niño de pueblo y pienso que eso es una manera de traerlos al mundo de la ciencia, el experimento, mezclado con los juegos... y bueno, ese revoltijo de ideas que luego Pablo y su tropa pues han conseguido armar como el bicharraco que es ahora el programa realmente", alegaba el guionista, alentando a los niños y niñas de la España vaciada a aficionarse por la ciencia.