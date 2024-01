Cris se convierte en el séptimo expulsado de 'Operación Triunfo 2023'

El tinerfeño Cris se convirtió anoche en el séptimo expulsado de 'Operación Triunfo 2023' tras interpretar "¿Y quién es él?" de José Luis Perales. Se salvo Bea, la madrileña, que defendía un tema de Bob Dylan. Además, el uruguayo Lucas, que a punto estuvo de irse a las primeras de cambio, sigue su progresión en la Academia y se convirtió en el nómada favorito de la semana por su versión de "One way or another". En las antípodas, el granadino Paul volvió a resultar nominado, y peleará su continuidad en el programa el próximo lunes frente al sevillano Álvaro Mayo.

Crónica de una noche "ochentera"

. Uno de los dos aspirantes, no continuaría en la Academia junto a sus nueve restantes compañeros.

Para abrir boca, los 11 aspirantes cantaron grupalmente "Believe" de Cher. Como una de las señaladas, Bea interpretó en solitario "Make You Feel My Love" de Bob Dylan. Cris por su parte atacó el tema clásico "¿Y cómo es él?" de José Luis Perales.

Les siguió Juanjo con "Miénteme" de Tini Stoessel y María Bercerra; mientras que Chiara y Martin interpretaron a dúo "Escruirem" de Miki Núñez e Izaro. "La gata sobre la lluvia" de Rocío Dúrcal sonó con fueza en la voz de la maña Naiara.

Ruslana interpretó "Miamor", canción de Aitana y Rels B. El grupo Blondie estuvo representado por el uruguayo Lucas con el tema "One way or another". Álvaro Mayo y Paul, los dos andaluces, tomaron el testigo para cantar "Amapolas" de Leo Rizzi.