Cuatro sueños anónimos buscarán ganar «La Voz»

Hasta ahora Miguel Carrasco, Nereida Sánchez, Pablo Verdaguer y Elsa Tortonda eran solo nombres. Pero esta noche, uno de estos cuatro artistas, aupados por Antonio Orozco, Pablo López, Malú y Luis Fonsi, se convertirá en «La Voz». El talent show de la temporada emite esta noche en Antena 3 la Gala Final tras 13 intensas semanas de mucha música, emoción y sorpresas. A las 22:00 horas concluye la temporada y lo hará con la elección de la mejor voz del país.

Malú, Luis Fonsi, Pablo López y Antonio Orozco, coaches de la edición, acompañarán a los cuatro finalistas en esta noche histórica. Además, los cuatro cantarán individualmente en la gala algunos de sus mejores temas. Pero no serán los únicos y es que la Gran Final de «La Voz» contará con grandes invitados. David Bisbal, Carlos Rivera, Danny Ocean, Morat, Israel Fernández, Manuel Carrasco y Maldita Nerea. Todos ellos acompañarán a los talents y realizarán duetos con los finalistas, que además cantarán individualmente. Todo enmarcado en una noche muy especial repleta de emociones y muchas actuaciones, en la que el público escogerá al vencedor. Las votaciones para elegir al ganador llevan abiertas desde la Semifinal y se cerrarán al final del programa; momento en que sabremos quién gana «La Voz». Se puede votar por el ganador en la página web del programa, por segundo año, y también a través de llamadas y mensajes SMS. A lo largo de estas semanas el programa ha seguido consolidándose como lo más visto de los viernes. El talent show presentado por Eva González ha liderado en todas sus emisiones en la noche de los viernes con una media del 16,8% de share y 1,5 millones de espectadores de media. El formato se ha convertido además en el programa que más espectadores únicos ha congregado cada viernes; superando los 4,4 millones cada semana.

Conozcamos mejor a los cuatro candidatos a convertirse en el ganador del programa. Del equipo de Luis Fonsi resultó finalista la joven de 18 años Elsa Tortonda, de Badajoz, que lleva formándose en la música desde muy pequeña. Sus recuerdos le retraen a cuando sus padres la apuntaron a música con tan solo 4 años. De ahí pasó a estudiar solfeo, canto y guitarra y a día de hoy sigue compaginando sus estudios con actuaciones. Antes de llegar a «La Voz» ya había participado en la cuarta edición de «La Voz Kids» (2018), donde formó parte del Equipo de Melendi, llegando hasta la fase de las Batallas. En su paso por el programa encandiló a Luis Fonsi y Antonio Orozco en las Audiciones a Ciegas con una preciosa versión de «Volaré» en acústico y llegó al corazón al cantar «Vas a quedarte» de Aitana. Esta noche luchará por la victoria con el tema «Cuando nadie me ve» en la Gran Final del programa. El equipo de Antonio Orozco cuenta para el enfrentamiento final con Miguel Carrasco y Nereida Sanchón. El primero es un artista callejero de 26 años que deambula por los bares de Sevilla y tiene magia para conquistar a público y coaches. En las Audiciones a Ciegas consiguió el apoyo de Orozco y López gracias a su interpretación del tema «Pienso en tu mirá» de Rosalía. También ha interpretado temas como «Andalucía» de El Kanka y «Me Maten» de C. Tangana, ya en el equipo de Antonio Orozco, que lo robó del equipo de Pablo López. Ahora va a luchar por ganar y demostrar todo lo que ha aprendido cantando esta noche «Por la boca vive el pez». Por su parte, Nereida, salmantina de 19 años, cuenta que empezó a cantar con 3 años en familia y fue a los 8 cuando superó la vergüenza para estudiar. Ahora, estudia Psicología y formación musical y toca la guitarra, el piano y la percusión; y tiene a Niña Pastori como uno de sus referentes. En «La Voz» consiguió que se giraran los cuatro coaches gracias a su interpretación de «El Trato» de Alejandro Sanz, provocando además el primer bloqueo de la edición de Pablo López a Malú. Más tarde emocionó a su coach con «No tengo nada» y ahora solo le queda darlo todo con «Entre sobras y sobras me faltas» y demostrar que es «La Voz» 2023.

El último finalista es Pablo Verdaguer (19 años) que llegó desde Valencia hasta el Equipo de Pablo López. Cantaba a solas en su habitación hasta que subió a las redes sociales un vídeo cantando y se apuntó a clases de canto y lo puso en práctica en su graduación del colegio. Comenzó su andadura en «La Voz» consiguiendo que giraran su asiento Malú, Luis Fonsi y Pablo López gracias a su actuación de «Slipping Through my fingers» de ABBA. Enamoró con su versión de un tema de Coldplay y consigue su plaza para la final con «Clima tropical» de Dani Fernández. Ahora, cantará «Devuélveme la vida» para proclamarse ganador.

Líder de los viernes, triunfa entre los jóvenes

►Esta edición que hoy termina no ha tenido rival alguno en su día de emisión, superando en +7,7 puntos a su competidora directa y venciendo a la apuesta de la televisión pública en 9,6 puntos. Se ha consolidado por tanto como una opción claramente insuperable cada viernes como el gran talent show de la temporada. Además, ha liderado en todos los públicos; destacando especialmente entre los jóvenes de 13 a 24 años ( 18,1% cuota de pantalla media). Por comunidades autónomas arrasa en Baleares (21,2%), Canarias (20,8%), Comunidad Valenciana (19,9%) y Castilla y León (19%).