El desolador llanto filtrado de Isabel Pantoja por el comportamiento de su hija

La polémica entrevista de Isa Pantoja en "De Viernes" sigue trayendo cola y mucha información en los magacines de la televisión española. En la tarde de ayer en "Fiesta", el programa vespertino del fin de semana en Mediaset que presenta Emma García desde las 16:00 en Telecinco, desveló unas declaraciones de la propia Isabel Pantoja, muy emocionada, a su examiga Begoña Gutiérrez, que se encontraba en el plató del espacio en esos momentos. Un llanto desolador de la tonadillera, que refleja lo mal que lo está pasando con todo este problema de su hija.

Muy afectada

Begoña Gutiérrez, examiga cercana de Isabel Pantoja, ha decidido defender públicamente a la tonadillera compartiendo un audio revelador en el programa Fiesta. En esta grabación, enviada en tiempos de amistad entre ambas, Pantoja expresa su profundo dolor tras una discusión con su hija, Isa Pi. Con una voz afectada, Isabel admite: "No puedo consentir esto. No puedo más... No sé qué le pasa, pero no quiero hablar mal de mi hija porque la amo, aunque ella diga que no". Estas palabras evidencian el sufrimiento de la artista, atrapada entre el amor maternal y una relación que se deteriora cada vez más. La grabación muestra el esfuerzo de Pantoja por no responder a las provocaciones de su hija, intentando proteger el vínculo materno sin cuestionar los sentimientos de Isa, a pesar de que la situación le resulta extremadamente dolorosa.

En el audio, Isabel, visiblemente afectada, continúa desahogándose con sinceridad: "Yo no puedo aguantar que me diga que soy una sinvergüenza, ni a mí ni a mi familia. Y si ella no se considera de mi familia, yo lo siento en el alma". Con estas palabras, Pantoja transmite el peso de la impotencia ante las acusaciones y el distanciamiento de su hija. Además, lamenta no poder ver a su nieto, mencionando con tristeza que Isa ha difundido rumores falsos sobre su implicación: "Son muchas mentiras las que dice, ¡muchas! He guardado hasta un pañal de cada mes de él, que toda la canastilla se la compré yo". La confesión culmina en una frustración contenida, evidenciando las dificultades de la tonadillera para sobrellevar esta dolorosa situación. Al finalizar el audio, Emma García, presentadora del programa, reflexionó sobre el momento y el estado emocional de Isabel como madre en conflicto.