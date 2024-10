El corte de pelo a Isa Pantoja, ¿castigo o humillación? Este es su significado

Dulce Lapiedra, exniñera de Isa Pantoja,se sentó el viernes en el programa "¡De viernes!" y remató con nuevos detalles la descripción que la hija de la tonadillera hizo la semana pasada, en este mismo espacio, de su infancia. De todos los episodios de humillación y desprecio que, según contó, vivió la pequeña de los Pantoja en Cantora, hubo uno que merece especial atención: su corte de pelo "para que no saliera de casa".

En uno de los relatos más espeluznante que se han escuchado en televisión acerca de la familia, Dulce confesó que la artista acudió a un ginecólogopara que le confirmase si su hija era o no virgen. Ante la pérdida de virginidad, le preguntó qué hacía con ella y el médico le recomendó que la enviara a un internado. Isabel Pantoja, según la versión de la invitada, tomó la decisión de encerrarla en casa y, con el fin de asegurarse el encierro, le cortaron el pelo "para que no saliera de casa, para que no saliera a la calle". "Fue brutal y nadie hizo nada. A mí me quitaron del medio por quererlo parar", declaró.

El corte o rapado de pelo con intención punitiva o correctiva es uno de los castigos más humillantes que puede sufrir un menor, una distopía, por desgracia, muy arraigada en algunos contextos. Este gesto, según explica la pediatra María Cristina de Hoyos López en un trabajo que titula "El cabello, objeto de deseo y castigo", debería "adquirir definitivamente el reconocimiento social e institucional de maltrato infantojuvenil".

La autora describe cómo el cabello constituye una seña de identidad y tiene su propio lenguaje. Es una carta de presentación, un reflejo de nuestra personalidad y estado de ánimo. "Esta atribución de belleza y poder a la cabellera a lo largo de la evolución humana ha permitido convertirla en objeto de castigo, humillación o tortura: en 'La mujer de los cabellos cortados', comedia del griego Meandro (s. IV a.C.) se describe que el soldado Tolemón corta la melena de su protegida Glicera en un ataque de celotipia, como medida coercitiva y punitiva socialmente aceptada. De hecho, acaban siendo esposos".

De Hoyos López recorre diferentes momentos históricos y se detiene en el siglo XX, cuando Europa se convirtió en "una siniestra pasarela de moda internacional" por la que desfilaron miles de mujeres víctimas de represión y vejación exhibiendo esta forma de violencia. Ejemplo de ello fueron las rapadas del franquismo en la España de 1936-1939, "cuyos hilos se anudaron también en los orfanatos para doblegar la voluntad de las menores".

La pediatra concluye que para un considerable porcentaje de niñas, niños y jóvenes, "el hecho de enfrentarse al corte del cabello en contra de su voluntad representará una humillación más difícil de gestionar, si cabe, que un golpe en la cara".

Esta perversa forma de educar, con la que el adulto expresa sometimiento y control, supone claramente una humillación pública y familiar para las niñas, que, al exponerse ante sus compañeros con trasquilones y cabezas rapadas, corren el riesgo de recibir una burla añadida, en lugar de convertirse en una señal de alarma.