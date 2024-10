La aliada inesperada de Isabel Pantoja en la guerra con su hija

Isa Pantoja no tuvo piedad el pasado viernes en Mediaset para contar que la relación con su madre se ha rotopor completo, señalando a su tío Agustín como uno de los máximos artífices de la separación entre tonadillera e hija. Sin embargo, Isabel Pantoja ha encontrado una aliada inesperada en redes sociales, que se despachó a gusto contra Isa Pantoja, calificándola como "enemiga", una asociación muy sorprendente, que no ha escatimado en calificar negativamente la actitud vista en el plató de "De Viernes" de Isa Pantoja.

Sin pelos en la lengua

Adara Molinero encendió la televisión el pasado viernes noche y puso Telecinco. Cuando escuchó los argumentos que llevaban a Isa Pantoja a hablar así de su madre en directo, Adara no se lo pensó dos veces y escribió una publicación en X (coloquialmente conocido por todos como Twitter) defendiendo a la tonadillera, poniéndola en evidencia a su hija por hablar así de una madre delante de toda España. "Eres más simple que una lechuga. Deja a tu madre en paz ya. Si no hablas de ella no interesas, ¿verdad? Y si no hablas de ella no hay dinero. Eres la enemiga de tu propia madre", escribió en el post la ganadora de "GH VIP", que no tuvo pelos en la lengua para decir lo que pensaba de la situación.

Situación insostenible

Isa Pantoja, hija de la famosa tonadillera Isabel Pantoja, reveló en "De viernes" el difícil distanciamiento que mantiene con su madre. Aseguró que, aunque tuvo todo lo material en su infancia, le faltó afecto. Según Isa, solo su madre estaba preparada para su adopción, pero no el resto de la familia. A pesar de reconocer algunos aspectos positivos, Isa fue crítica con su madre. "No sé cómo puedes vivir sin hablar con tus hijos y sin conocer a tus nietos. Mi madre no es feliz", declaró.

La joven también expresó sentirse abandonada emocionalmente, afirmando: "Me adoptó y luego me dejó de lado, como si no quisiera saber nada de mí". Además, relató su decepción cuando, tras ser operada de apendicitis, no recibió una llamada de su madre. Para Isa, esta falta de apoyo fue la señal definitiva de que su relación había llegado a su fin. "Es como si me hubiera quedado huérfana por segunda vez", concluyó, dejando claro su dolor por la situación familiar.