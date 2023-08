El día que Carlos Sobera descubre un engaño en "First Dates": "Has jugado con el prestigio del programa"

Carlos Sobera lleva muchos años en esto de la televisión y se las sabe, si no todas, casi todas. Por eso no es de extrañar que todo este tiempo presentando "First Dates" le hayan concedido un sexto sentido para ver cuándo alguien acude al programa de Cuatro a buscar el amor y quien sólo va a divertirse a costa de los demás. Por eso en uno de los últimos programas, repetición de uno de 2022, el veterano presentador se plantó delante de un concursante y tras echarle un rapapolvo lo conminó a irse por donde había venido. Esta es la historia de David, si es su verdadero nombre.

El programa comenzaba como siempre y Sobera aguardaba en la puerta la llegada de un nuevo concursante que aseguró llamarse David. En la barra charlaron y dejó que el participante se presentara. Tras ese momento en el que ya se podía ver la cara muy seria del presentador mientras le decía: “Te quiero enseñar una cosa a ver qué te parece”.

Para sorpresa de los espectadores y del propio concursante, en las imágenes se veía a la misma persona llegando en varias ocasiones hasta el restaurante, pero siempre con identidades diferentes. La reacción de David fue la risa floja, por lo que tuvo que justificar su reacción: “Aunque me veas riendo, no te estoy vacilando, Carlos”. Tras el vídeo Sobera tomó la palabra para un rapapolvo que ya es historia del programa.

“Has venido aquí cuatro veces", comenzaba diciendo el presentador mientras su rostro se volvía más pétreo y seguía explicándole que "el problema no es que nos engañes a nosotros, el problema es que la gente que viene a citarse contigo viene a buscar el amor de verdad. Los has engañado a todos”. Además, quiso indagar sobre las razones que llevaron al joven a semejante estafa al programa: “¿Qué buscas? No lo entendemos".

Además, como cabeza visible del programa quiso hacerle partícipe del perjuicio al espacio de Cuatro: "Te das cuenta de que has jugado con el prestigio de ‘First Dates’ porque nosotros no estamos aquí para hacer tonterías, sino para que la gente encuentre el amor", y le repitió: "Has jugado con la gente que ha venido a citarse contigo. Salvo que estuvieras enfermo, no tienes ninguna justificación”.

En su "defensa", David aseguró que “os pido perdón y me gustaría Pero el presentador ya preparaba la puntilla harto de tanta falsedad: “Fue una broma de mal gusto, páralo ya y déjales en paz, cómo te voy a pedir que nos dejes en paz a nosotros. No solo has jugado con el prestigio del programa, has jugado con toda la gente que trabaja aquí”, y tras eso le invitó a abandonar el programa. Esperamos que para siempre.