Ana Rosa Quintana se enfada con Jorge Javier Vázquez por su llamativo comentario

El encuentro entre Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana ha vuelto a encender la chispa de la polémica durante la transición entre 'El Diario de Jorge' y 'TardeAR', los programas que ambos presentan en Telecinco. En esta ocasión, una conversación aparentemente distendida sobre testamentos y patrimonios ha derivado en un pique en directo que no ha pasado desapercibido para los espectadores y para los usuarios de redes sociales.

Todo ha comenzado cuando Jorge Javier Javier, en tono de broma, ha comentado que planeaba ir al notario para retocar su testamento, a raíz de un caso tratado en su programa en el que una mujer reclamaba una herencia a sus hermanos. "¿Sabes lo que voy a hacer?", dijo dirigiéndose a Ana Rosa. "Voy a dejarlo todo bien preparado, no vaya a ser que si me pasa algo, haya líos con la herencia". La presentadora de 'TardeAR' no ha tardado en seguirle el juego, preguntando entre risas: "¿Me vas a dejar algo?". Sin embargo, lo que ha empezado como una conversación ligera, pronto escaló.

Con su característico sentido del humor, Jorge Javier ha respondido: "Hombre, hija mía, con lo que tienes ya… ¿Qué más quieres?", insinuando que Ana Rosa cuenta con un considerable patrimonio, algo que no ha pasado desapercibido por la audiencia. Esta indirecta ha provocado una reacción inmediata de la periodista, que se ha mostrado visiblemente molesta. "¿Tú qué sabes lo que yo tengo?", ha replicado Quintana, marcando un claro distanciamiento. "Oh, me hago una idea", ha respondido Vázquez, manteniendo el tono irónico.

Lejos de dejar la situación pasar, Ana Rosa no ha dudado en responder con firmeza a su compañero de cadena: "No te hagas una idea porque yo no soy como tú. Yo invierto, genero empleos, puestos de trabajo, me arruino... Esas cosas que hacemos los empresarios". Con esta respuesta, la veterana presentadora no solo ha defendido su labor como empresaria, sino que también ha establecido una clara diferencia con Jorge Javier, en cuanto a cómo ambos manejan sus finanzas y responsabilidades.

Por otra parte, el intercambio ha sido tenso, pero ambos han intentado suavizar el ambiente. Ana Rosa ha cambiado de tema, preguntando a Jorge Javier por su fin de semana, pero el catalán no ha perdido la oportunidad de seguirpicando. Trajo a colación el tradicional besamanos en el Palacio Real durante el Día de la Fiesta Nacional, al que asistió Ana Rosa. "Ana Rosa, te he visto con los Reyes, a mí nunca me invitan", ha comentado Jorge Javier. A lo que ella, con un rápido zasca, ha respondido: "¿No? ¿Por qué será?".

Este tipo de intercambios no es nuevo entre Jorge Javier y Ana Rosa. Ambos presentadores, pilares de Telecinco, han protagonizado otros momentos de tensión en el pasado no tan lejano, aunque siempre han conseguido mantener el equilibrio entre el humor y la rivalidad. A pesar de estos roces, ambos han sabido llevar la competencia con profesionalidad, siendo conscientes de la expectación que generan estos momentos entre el público.