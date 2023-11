¿Dónde y cuándo ver la final de Eurovisión Junior?

Sandra Valero, representante de España, actuará en primera posición el próximo domingo 26 de noviembre. Su tema "Loviu" será el encargado de abrir el espectáculo. La final de Eurovisión Junior 2023 se podrá seguir en directo a partir de las 16 horas en La 1 y en RTVE Play con los comentarios del DJ y locutor de radio, Tony Aguilar y la presentadora de TVE, Julia Varela con el asesoramiento de Víctor Escudero.

El hecho de salir primera no pone nerviosa a Sandra Valero: "Nunca me hubiese imaginado salir primera pero no me pone nada nerviosa". "El uno me parece un buen número porque, como dice la canción de Chanel, 'SloMo': 'yo siempre primera, nunca secondary'", ha añadido bromeando.

La valenciana Sandra Valero intentará que la delegación española levante su segundo "mini" micrófono de cristal en el certamen infantil. Hace concretamente 19 años en la ciudad de Lillehammer, María Isabel cautivó a la comunidad eurovisiva con su icónico "Antes Muerta Que Sencilla". La ayamontina quedó en primera posición tras recibir un total de 171 puntos, recibiendo la máxima puntuación del jurado profesional de países como Suiza, Francia, Croacia, Polonia, Dinamarca, Suecia, Bélgica y Rumania.

La canción "Loviu", que parte como una de las favoritas a alzarse con el 'mini' micrófono de cristal, será la primera en sonar el domingo 26 de noviembre. Así lo ha determinado al azar, al igual que el puesto de Países Bajos y la anfitriona francesa. Los representantes neerlandeses cerrarán la final de la XXI edición de Eurovisión Junior, mientras que Zoé saldrá en el número 12.

Cabe decir que las votaciones están abiertas desde hoy, viernes 24 de noviembre en la web oficial del festival, y se cerrarán antes de la gala: y, sí, desde España se puede votar por Sandra Valero.