Elsa Tortonda: “He ganado por casualidad, había tanto talento que cualquiera pudo ganar”

Apenas han pasado unos días desde que Elsa Tortonda, después de interpretar “Cuando nadie me ve” de Alejandro Sanz con la elegante dulzura de su voz, convenció al público que le votó como ganadora de una de las ediciones más disputadas de “La Voz”. Hablamos con la pacense de su experiencia en el programa más visto de la televisión la noche de los viernes.

¿Ha tenido oportunidad de digerir lo que pasó?

Estoy flotando todavía, me siento en una nube. No lo he asimilado y creo que tardaré todavía en hacerlo. Estoy disfrutando mucho del momento, que es único y pase lo que pase siempre lo voy a recordar como algo mágico.

Cuando se presentó, ¿tuvo la sensación real de poder ganar?

No, obviamente era lo que quería, pero preferí no plantearme algo que parecía imposible. Me tomé el concurso como “voy a ver hasta dónde puedo llegar”, voy a disfrutar, aprender, darme un poquito a conocer y que la gente me escuche. Por eso, a medida que iba pasando de fases, lo he ido disfrutando una barbaridad, porque en ningún momento hubiese imaginado que iba a llegar tan lejos.

Esa decisión le habrá quitado presión.

¡Totalmente! Creo que lo bonito de “La Voz” es que, entre los compañeros, no sentimos que habíamos venido a competir. Al final, todos estamos buscando un hueco en la música y “La Voz” es un regalo, porque nos da visibilidad y un aprendizaje al lado de grandes artistas, así que sólo teníamos que venir a demostrar quiénes somos, aprovechar para crecer, mejorar y ver hasta dónde nos llevaba esta experiencia.

Se notó el buen rollo entre los participantes.

Sí, es que ha sido muy bonito. Estas últimas semanas, en especial con Nereida, Pablo y Miguel, hemos estado muy unidos, como una familia, porque si no estábamos ensayando en el plató nos íbamos todos juntos al cine, a comer, salíamos… Los cuatro estábamos pasando por lo mismo, viviendo un tiempo muy especial y nos alegrábamos sinceramente por los logros que alcanzaba uno y otro.

Y ahora, además, trabajaréis juntos.

¡Sí! Si ya era un sueño estar los cuatro en la final, tener la oportunidad de seguir juntos trabajando en WAH, ha sido una sorpresa y un regalo maravilloso.

¿Haber estado en “La Voz Kids” le pudo dar cierta ventaja?

Creo que sí. Cuando participé tenía 12 o 13 años, ahora tengo 19, he pisado más escenarios y me he movido un poquito más en el mundo de la música, así que llegué con un poco más de confianza. Aunque, cuando me subí de nuevo al escenario sentí muchos nervios, pero de otra forma, más controlados y pude disfrutar más el momento que antes, cuando era más pequeña, insegura y no me permitía ese disfrute.

Eligió a Luis Fonsi. ¿Por qué? ¿Qué le aportó?

Por admiración, es un artista muy conocido internacionalmente, con una trayectoria muy importante y un muy buen ejemplo a seguir. Había un cúmulo de cosas que hacían que quisiera hacer parte de su equipo y, al final, en ese camino que recorrí con él, he ido descubriendo la bellísima que es Fonsi, además del gran profesional. Recuerdo que me decía siempre una frase, “voy a ti”, y eso me transmitió mucha confianza, quizás es lo que más le debo y lo que me permitió llegar hasta aquí.

¿Cómo fue la experiencia con los asesores?

Cuando me enteré de que Cali & el Dandee eran los asesores de Fonsi me alegré muchísimo, son artistas que he escuchado mucho en mi adolescencia y me gustó conocerlos y descubrirlos. Ellos llevan mucho tiempo trabajando en la música, tienen una gran experiencia y una visión muy especial como productores, saben a dónde pueden llevar tu talento, lo proyectan y te enseñan a trabajarlo. Además, son muy buenas personas, nos trataron muy bien. Fue muy especial y enriquecedor haber estado con ellos.

¿A quién vio como su rival más difícil?

No me atrevo a decir ni siquiera la palabra rival, para mi todos eran amigos y compañeros, entonces te diría que ninguno y todos a la vez, porque el talento de todos era brutal y ha sido casualidad que el premio me haya tocado a mí, te lo digo sinceramente, porque cualquiera pudo ganar, ya no sólo los que fuimos finalistas, sino todos los participantes del programa. Por eso me siento tan afortunada.

Habrá alguien…

Es que si te digo Pablo, luego pienso en Nereida y en Miguel y todos tenían todo para ganar… Y también Lucas, Phindile, Daria, Larisa, La Llave, Lucía…!todos! De verdad, cualquiera pudo ganar.

¿Le quedó alguna canción por cantar?

Me habría gustado cantar un millón de canciones, aunque sí es verdad que hay una canción, por lo especial que es para mí, “Qué bonito” de Rosario, porque es la que le dedico siempre a mi abuelo. Ojalá el programa nunca hubiera terminado para poder cantar siempre, experimentar cosas nuevas y seguir aprendiendo.