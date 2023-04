Estos son los invitados en "Pasapalabra" esta semana

El parón de Semana Santa afectó a varios programas de televisión que vieron como sus presentadores se tomaban vacaciones, que también las necesitan. En el caso de "Pasapalabra", el programa presentado por Roberto Leal en Antena 3, su descanso sólo fue durante el viernes Santo, por lo que desde este lunes ya ha vuelto la dinámica habitual.

Con una nueva semana, nuevos invitados, así que durante esta para ayudar a los concursantes estarán en plató cuatro famosos, dos por equipo, que demostrarán sus conocimientos y habilidades. Son Josema Yuste, Marwán, Eva González y María Gómez.

Josema Yuste

Casi no necesita presentación, el actor y humorista es un habitual de las televisiones y del teatro. En 1976 conoció a Millán Salcedo y a Fernando Conde y formaron "Martes y 13". Tras años de fama se dedicó al teatro con "Una pareja de miedo" o "La cena de los idiotas". Otros de sus hitos han sido en Antena 3 con "Me resbala" y "Tu cara me suena"

Marwán

Marwán, nombre artístico de Marwan Abu-Tahoun Recio, es uno de los mejores cantautores de España. Su dominio de la poesía le han colocado en lo más alto de la creación musical. En el año 2001 lanza su primer álbum, titulado ‘Principio y fin’. Su Carrera tiene siete discos y cuatro poemarios. Ahora celebra sus 20 años en el mundo de la música y nuevo disco con colaboraciones.

Eva González

La conocidísima presentadora de formatos rompedores como "MasterChef", "La Voz" y "La Voz Kids" ganó Miss España en 2003 y ha participado en series nacionales como "Los Serrano".

María Gómez

La periodista María Gómez comenzó su andadura profesional en la SER en "A vivir que son dos días" y tras M80 pasó a programas como "Dani & Flo" y actualmente en "Zapeando" de colaboradora, presentadora de "Cara a cara" en TCM y "Va de verd" en La 2 para Cataluña