Franco Colapinto sorprende en 'El Hormiguero' con lo que peor se le da conduciendo: "Me ponía nervioso..."

El piloto argentinoFranco Colapinto, una de las sensaciones más recientes de la Fórmula 1, ha visitado 'El Hormiguero' para hablar sobre su prometedor debut en la categoría reina del automovilismo. Con apenas 21 años, Colapinto ha sorprendido al mundo del motor al sumar puntos en sus primeras tres carreras con el equipo Williams Racing. Esta entrevista, su primera aparición en el programa conducido por Pablo Motos, ha permitido a la audiencia conocer un lado más personal del piloto, quien no ha dudado en bromear y compartir anécdotas de su vida dentro y fuera de la pista.

La conversación ha comenzado con Colapinto destacando la calurosa bienvenida que ha recibido del público presente en el plató: "Están locos. Hay muchos argentinos aquí", ha comentado sorprendido, mientras Pablo Motos le recordaba la gran expectación que ha generado en su país natal. "Hacía 45 años que un argentino no sumaba puntos en la Fórmula 1, así que imagínate todo lo que hay montado", ha agregado el presentador. Colapinto respondió con humor: "Seguro que tú ni habías nacido cuando estaba ese argentino en la Fórmula 1".

Por otra parte, el piloto ha revelado que su llegada a la Fórmula 1 fue repentina, después de competir en la Fórmula 2. "Es peor que empezar un curso a mitad de año. En la Fórmula 1 todo es muy caro, mucho más que un colegio. No sé si en estas tres carreras metí la pata, eso lo dejo a los periodistas y a los aficionados", ha explicado. Sin embargo, ha admitido que correr en F1 siempre fue su sueño: "He trabajado mucho para esto, y cuando llegó la oportunidad, la acepté porque estaba preparado. Nunca sabes cuándo tendrás otra”, ha afirmado. Asimismo, Colapinto ha compartido también las dificultades que enfrentó cuando, a los 14 años, dejó su hogar en Argentina para perseguir su sueño en Italia. "No sabía cocinar ni hacer nada. Comía muy mal y vivía casi en la fábrica para la que corría. Estaba tan flaco que sobrevivía con fruta. Salté de tener 14 años a vivir como si tuviera 19 o 20. Fue duro, pero lo volvería a hacer. Cuando vivía solo me duchaba con el mono puesto, hacía eso porque una vez estropeé uno al meterlo en la lavadora", ha confesado entre risas

Durante la entrevista, Colapinto ha hablado sobre su octavo puesto en Monza, una carrera que le dejó fuertes dolores físicos debido a que el asiento de su monoplaza no estaba ajustado a sus medidas. "Cuando terminé la carrera, no podía caminar del dolor de espalda que tenía", dijo. En un gesto de agradecimiento, el piloto le ha regalado a Pablo Motos uno de sus cascos de Fórmula 2, lo que ha desatado una divertida reacción del presentador al intentar ponérselo: "Es un poco pequeño, pero es muy bonito", ha bromeado. En otro momento de la entrevista, Colapinto ha comentado sobre el costoso proceso de llegar a la Fórmula 1, destacando que una vez dentro, el dinero no es un problema. Además, han mencionó la ayuda que recibió del famoso productor musical argentino Bizarrap: "Sin conocerme, me apoyó mucho y me animó a que llegaría a la Fórmula 1. Estoy muy agradecido por eso", ha compartido.

Uno de los momentos más divertidos de la noche ha ocurrido cuando Motos le ha preguntado sobre lo complicado que es el volante de un Fórmula 1. Colapinto, entre risas, le respondió: "Es mejor no hablar mucho de Fórmula 1, parece que no tienes mucha idea de este deporte". Aunque ha bromeado sobre la complejidad del volante, explicó que lo difícil es tomar decisiones a alta velocidad mientras escucha instrucciones por radio: "Me hablan en francés y alguna vez he tocado algún botón que no debía, llegando a apagar la energía del coche a 300 km/h", ha revelado entre risas.

En otro orden de cosas, el joven piloto también compartió que su habilidad para aparcar no es su fuerte: "Me ponía nervioso y no hacía bien la maniobra, aunque tuviera un espacio muy grande. Pero he mejorado un poco", ha confesado. En un tono más relajado, Colapinto ha relatado cómo durante una reciente compra olvidó quitar la alarma de seguridad de un pantalón, lo que causó que los detectores de las tiendas sonaran durante todo el día. "Ahora entiendo por qué me pitaban los detectores esta mañana", ha comentado con humor.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista ha sido cuando Colapinto ha hablado sobre su ídolo, Fernando Alonso, con quien ahora compite en la misma categoría. "Fernando podría ser mi padre, tiene el doble de mi edad. Es increíble estar en la misma parrilla que él", ha comentado. Sin embargo, no todo ha sido fácil para Colapinto, quien ha recordado una dolorosa operación de clavícula justo antes de una carrera. "Corrí con la clavícula rota y gané. Lo peor es la cicatriz que me quedó", ha lamentado.

La entrevista ha concluido con humor, cuando Pablo Motos decidió medir el cuello del piloto para compararlo en futuras visitas: "43 centímetros, igual que mi número en la Fórmula 1", ha bromeado Colapinto. El piloto también ha mencionado que aunque vive en Madrid, no ha tenido tiempo de explorar la vida nocturna debido a sus compromisos como deportista: "Si salgo, es para comer. Soy deportista y no puedo salir de fiesta", ha concluido.