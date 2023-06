Las frases en el "El Hormiguero" que Pedro Sánchez no quiere que le recuerden

Pedro Sánchez se sentará esta tarde por tercera vez en la mesa de "El Hormiguero" para someterse a las preguntas de Pablo Motos y a la irreverencia de las hormigas de trapo Trancas y Barrancas. El presidente del Gobierno propuso hace unas semanas realizar un debate semanal con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y ante su negativa, ha decidido convertirse en el principal protagonista de la precampaña, con entrevistas en prensa, radio y televisión.

Después de someterse a las preguntas de Jordi Évole el pasado domingo en La Sexta, Sánchez ha decidido comparecer en "El Hormiguero", de Antena 3, programa líder de su franja y que visita por cuarta vez. Lejos queda su primera visita al plató del programa, allá por 2014, después de haber sido elegido secretario general del PSOE. Después hubo que esperar a 2016, a seis días de las elecciones generales y después del debate televisivo en el que comparecieron todos los candidatos a la presidencia excepto Rajoy, que fue suplido por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que se enfrentó a Pablo Iglesias, Albert Rivera y el propio Sánchez. En la segunda visita, Sánchez se mostró más serio, irónico y con un discurso mucho más político y más encorsetado que en su debut en el espacio de Antena 3.

Fue precisamente en esa primera visita donde se pudo ver un Sánchez muy risueño, bromista y sonriente. De aquella primera comparecencia, quedaron muchas frases para el recuerdo y que seguro que el presidente del Gobierno respondería de forma distinta si las volviera a formular hoy. En un juego propuesto por Motos, tenía que elegir qué cosas haría con un determinado político.

Así, eligió a la por aquel entonces canciller alemana Angela Merkel para que sujetara la cuerda con la que el se descolgaría haciendo "puenting". "No la conozco pero parece una mujer para fiarse de ella. Parece una mujer de palabra".

Debido a sus diferencias en aquellos tiempos con un Pablo Iglesias, recién aparecido en la escena política, dijo que era al único al que no le dejaría las llaves de su casa cuando se va de vacaciones. Otra persona con la que mantenía ciertas diferencias era Susana Díaz, líder del PSOE en Andalucía y su rival en las primarias del partido a nivel nacional,a la que escogió para irse de fiesta: "he tomado un par de cervezas con ella por Sevilla y tiene su punto", indico un sonriente Sánchez.

A la hora de compartir piso con alguien escogió al rey Felipe VI porque "sería el piso más grande". Si tuviera que planificar un atraco, lo haría con el ex presidente norteamericano Donald Trump y, sorprendentemente, le confesaría sus problemas personales a Mariano Rajoy. "buff, ¿a Rajoy contarle mis problemas? Mi problema es Rajoy, pero venga, vale, pues a Rajoy", dijo apurado.

El personaje que quedaba era Albert Rivera, ex presidente de Ciudadanos, y Sánchez afirmó que montaría un negocio con él porque "habla mucho de autónomos y yo he sido uno de ellos".

Esa visita estuvo marcada por el entusiasmo de Sánchez por haber logrado imponerse en las primarias del PSOE y llegaba con muchas ideas, que hoy en día han quedado demostradas que eran sólo eso, ideas.

"Tengo ganas de cambiar las cosas. En este momento quiero ser político porque es apasionante, divertido... Quiero pensar en la gente, cambiar la política y cambiar mi partido", dijo.

Cuando fue preguntado por Motos sobre aquéllos que le acusaban de ser sólo una cara bonita, Sánchez dejó entrever la soberbia de la que ha hecho gala después en muchas de sus intervenciones. "Si me lo dicen bien, no hay problema. Si lo hacen con rintintín... Mira, soy doctor en Economía, profesor universitario, me he ganado la vida trabajando, he estado en el paro he sido autónomo..."

En esta visita Motos fue muy insistente en la relación del PSOE cn Podemos y a pesar de que Sánchez se mostró tan esquivo como insistente fue el presidente valenciano, dijo muchas frases que quedarán para la posteridad y, algunas que hoy en día no podría repetir: