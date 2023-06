Pedro Sánchez en 'El Hormiguero': cuándo y dónde verlo, y sus anteriores visitas

Pedro Sánchez acudirá esta noche (a partir de las 21,45 horas en Antena 3) por tercera vez a 'El Hormiguero', siete años después de su anterior visita. La primera fue en 2014 y la segunda en 2016, antes de alcanzar la presidencia del Gobierno en 2018 tras triunfar su moción de censura contra Mariano Rajoy. No acudió al programa en 2019, pese a que hubo dos elecciones generales con sus respectivas campañas.

Cuando Pedro Sánchez pisó por última vez chez Pablo Motos fue un 20 de junio de 2016, a 6 días de las elecciones y 24 horas antes de que España cayera ante Croacia en la Eurocopa de Francia.

Sánchez, a la sazón candidato, como recuerda el crítico Francis Gallardo, "era un individuo fresco y atractivo, no un caradura, y la prueba definitiva se dio cuando tuvo que opinar sobre unos maniquíes de líderes políticos a tamaño real, atribuyéndoles responsabilidades".

No le dejaría las llaves de su casa a Iglesias e iría a medias en un negocio con Rivera

El juego de los carteles, sin duda, fue lo más llamativo y significativo de la última estancia del hoy Presidente del Gobierno a 'El Hormiguero'. En este, Sánchez eligió a Ángela Merkel para que le pusiera la cuerda mientras hiciera puenting: "Me parece una mujer para fiarse de ella", aseguró.

A Pablo Iglesias no le dejaría las llaves de su casa cuando se fuera de vacaciones, y, sin embargo, se iría de fiesta con Susana Díaz: "Me he tomado unas cervezas con ella y tiene su punto", aseveró el líder del PSOE.

Compartiría piso con el Rey Felipe VI porque "sería el piso más grande", y planearía un atraco con Donald Trump. Además, Sánchez le contaría sus problemas a Rajoy "porque mi problema es él" e iría a medias en un negocio con Albert Rivera ya que "él habla mucho de autónomos y yo he sido autónomo".