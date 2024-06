“El Hormiguero” estrena el mes de junio con una visita internacional con sabor a España

Comienza un nuevo mes de “El Hormiguero” y para dar el pistoletazo de salida a junio, se sentará en el plató de las hormigas el actor de origen hispano alemán Daniel Brühl, que vuelve de nuevo al espacio presentado por Antena 3. Brühl viene a presentar su nuevo proyecto, que se trata de una nueva serie “Becoming Karl Lagerfeld”, un biopic sobre la vida del diseñador que llegará a Disney Plus+ este próximo viernes 7 de junio.

Actor internacional de origen catalán

El hijo de la profesora Marisa González Domingo y del director de teatro y televisión alemán Hanno Brühl se conocieron durante su estancia en España y se trasladaron a Alemania Occidental, donde tuvieron a su primer hijo. Daniel Brühl nació el 16 de junio de 1978 en el barrio de Gracia, en Barcelona. Pocas semanas después, la familia se mudó a Colonia, aunque regresaban a España todos los veranos. El actor germano-español despegó su carrera gracias a “Good Bye, ¡Lenin!" (2003), ganando reconocimiento global. Posteriormente, actuó en películas como "The Edukators" (2004), "Inglourious Basterds" (2009) y "Rush" (2013), donde interpretó a Niki Lauda, obteniendo aclamación crítica. Brühl ha participado en el Universo Cinematográfico de Marvel como el villano Helmut Zemo en "Captain America: Civil War" (2016) y "The Falcon and the Winter Soldier" (2021). Además, ha trabajado en producciones como "The Alienist" y "The Cloverfield Paradox", consolidándose como un actor versátil y talentoso. También en el doblaje, dónde pone la voz en alemán del protagonista de la triología automovilística de Pixar “Cars”, Rayo McQueen.

Daniel regresa al plató de Antena para presentar la nueva serie de Disney Plus+ “Becoming Karl Lagerfeld”, una producción francesa que llegará a la plataforma este próximo viernes y que cuenta la vida y la trayectoria ascendente de Karl Lagerfeld en la moda parisina de los años 70, su competencia con Pierre Berge, socio de Yves Saint Laurent, y su relación amorosa con Jacques de Bascher.