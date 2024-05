Andrés Velencoso recuerda en 'El Hormiguero' su peor momento en una serie: "Me fui al hotel con un amarillo"

'El Hormiguero' cerró la última semana de mayo con una entrevista especial. Los invitados de la noche fueron los actores Hiba Abouk y Andrés Velencoso, quienes acudieron al plató para promocionar su nueva serie "Eva y Nicole". Esta producción de Atresmedia, que se estrenará en Atresplayer el domingo 2 de junio, nos transporta al lujoso Marbella de los años 80. La trama gira en torno a dos mujeres de la alta sociedad marbellí que se enfrentan por un pasado común, habiendo sido amigas en otro tiempo.

Durante la entrevista, Pablo Motos no perdió la oportunidad de indagar sobre los hábitos de entrenamiento de Andrés Velencoso. "¿Es verdad que entrenas con un entrenador que usa una baraja francesa?", preguntó Motos, provocando risas en el estudio. Velencoso explicó que, efectivamente, su rutina incluye "ejercicios asignados a cada símbolo de una baraja", con el más temido de todos siendo el Jóker, que representa 14 burpees. "Odio los burpees", confesó el actor. entre risas.

La conversación posteriormente se centró en la serie "Eva y Nicole". Velencoso describió la trama como un "enfrentamiento entre dos mujeres poderosas" por controlar la vida nocturna de Marbella. Hiba Abouk, que interpreta a Eva, intervino para aclarar que "el verdadero conflicto entre los personajes es por Manuel", interpretado por Velencoso. Abouk también habló sobre su personaje, Eva, describiéndola inicialmente como "mala", aunque rápidamente añadió que su motivación es llevarse lo que cree que le pertenece por derecho. "No es mala, simplemente quiere lo suyo", explicó Abouk, corrigiendo al presentador y a Velencoso.

Una de las particularidades mencionadas a lo largo de la entrevista fue el hecho de que el personaje de Manuel fuma, mientras que Velencoso no lo hace en la vida real. "Fue idea mía", bromeó el actor, recordando cómo en una escena tuvo que "fumar diez cigarros consecutivos", lo que le hizo "sentir mal y estar amarillo" a pesar de que no contenían nicotina. El "tabaco falso", según explicó, no contenía nicotina, pero le causó un mareo considerable a su vuelta al hotel. Por su parte, Abouk decidió que su personaje no fumara, una decisión que agradeció especialmente durante las largas jornadas de rodaje. "Repetir escenas fumando es horroroso", afirmó, destacando que la serie no requirió muchas tomas por escena, lo cual facilitó el trabajo de los actores.

La conversación también dio espacio para que Hiba Abouk compartiera detalles de su vida personal y sus planes futuros. Tras su pausa para cuidar de sus hijos, "Eva y Nicole" marca su regreso a la actuación. Además, Abouk expresó su deseo de incursionar en el cine de acción, para lo cual ha intensificado su entrenamiento en boxeo. "Quiero hacer cine de acción y ya estoy preparando una serie en ese género", reveló la actriz.