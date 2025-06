Iker Jiménez critica que en España "hay mucha cobardía y miedo a hablar"

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Europea de Madrid, Iker Jiménez es conocido por dirigir y presentar el programa radiofónico 'Milenio 3' en la Cadena SER, y por conducir,junto a su esposa Carmen Porter, el popular programa televisivo 'Cuarto Milenio' en el canal Cuatro. Desde 2020, ha ampliado su labor con el podcast 'La Estirpe de los Libres' en YouTube y el programa de divulgación 'Horizonte', también en Cuatro. Su trabajo en 'Milenio 3' y 'Cuarto Milenio' lo ha consolidado como uno de los comunicadores más influyentes de la televisión española, aunque su estilo ha generado tanto admiración como críticas. Su dilatada experiencia en televisión, en la que pronto superará la barrera de los 20 años en el grupo Mediaset, le ha permitido poder hablar largo y tendido sobre su opinión y le apena que no todo el mundo en España tenga valor para ello.

No permite que le den lecciones

El presentador de 'Cuarto Milenio' y 'Horizonte', ha publicado un vídeo en redes en el que reflexiona con tono crítico sobre la situación del periodismo y la libertad de expresión en España. “La gente tiene miedo”, asegura, lamentando que “mucha gente de cualquier condición, ideología, prefiere no significarse”. En su intervención, Jiménez señala directamente a ciertos espacios de televisión pública que, según él, se dedican a combatir bulos, pero “son los primeros que lanzan el bulo si parece que es afín a sus intereses ideológicos”. A su juicio, “gran parte de la sociedad no es muy consciente de lo que está ocurriendo”, y denuncia que existen “instituciones donde no hay nadie al volante”.

Jiménez también reflexiona sobre su propia experiencia, recordando episodios polémicos como el de la DANA en Valencia. “Ahora he entendido muchas de las cosas que me pasaron, con las cosas que yo pude hacer mejor o peor”, afirma, al tiempo que advierte del peligro de los linchamientos mediáticos: “Cuando los engranajes de los maquinarios difundan el bulo, que sea cada vez más grave, cada vez más violento”. El periodista defiende su estilo como parte de quienes “simplemente contamos lo que vemos con errores, con virtudes, con aciertos, con fallos”. Y concluye con una dura crítica a la cultura del silencio: “España es un país con mucha cobardía”, denuncia, señalando que “el clientelismo y el miedo a perder dinero de fondos o ayudas hace que la gente calle”, y lanza una petición: “Pero no me deis clases de lo que es periodismo, de lo que es decencia, de lo que es imparcialidad, porque a todo el mundo se le ve el plumero”, espetó finalmente el presentador.