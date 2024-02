Jean-Paul Gautier tira la caña en 'El Hormiguero' a Rosalía: "Me siento atraído por su mirada y por su actitud"

'El Hormiguero' recibió anoche de nuevo al diseñador francés Jean-Paul Gaultier, quien acudió para presentar su espectáculo Fashion Freak Show, que se va a representar en el Teatre Coliseum de Barcelona entre el 4 y el 21 de abril. Se trata de una producción a medio camino entre una revista de cabaret y una comedia musical, dotada con una impactante escenografía y una banda sonora inédita.

¿La camisa de marinero de Gaultier lo cambió todo? "La marinada es una cosa de militares franceses, pero hice la espalda desnuda para que fuera un marinero sexy".

"Creo que si quieren divertirse, pasarlo bien, bailar... algo que creo que necesitamos, lo encontrarán allí", expresó sobre su espectáculo que próximamente estará en Barcelona, donde al menos "habrá unos 200 trajes diferentes".

¿Por qué fue tan importante cerrar el círculo en París? "Es algo desde pequeño. Ahora quiero hacer un espectáculo; un espectáculo de moda, pero espectáculo".

En el show que hace rinde homenaje a las personas que le han inspirado en su carrera, como su abuela: "Ella era peluquera y le daba consejos vitales a sus clientas; yo imaginaba todo eso y luego lo hacía a su manera; entendí que si las mujeres se visten para seducir el hombre también se puede vestir para atraer".

Pierre Cardin fue una persona muy importante en su vida: "No fue a una escuela de moda y le enviaba mis croquis a todos los modistas. Me llamó el día de mi cumpleaños para conocerme, fui con mi madre porque me daba miedo y me contrató".

"Le envié a todos los diseñadores los croquis, pero a ninguno le gustó. A Pierre Cardin le gustaron los colores. De él aprendí la libertad; me decía que fuera a buscarle una tele de hace diez años con lo que hacía algo muy moderno", explicó el modista.

¿Cómo fue cuando le hizo el vestuario para Madonna? "Ella fue adelganzando, y eso hizo que cuando más avanzábamos más adelgazaba porque todo se convirrtió en músculo. Yo era fan de Madonna, me gustaba cuando se vestía, llevaba un corsé y yo le dije que los hacía mejores".

¿Qué tal ve el mundo de la moda desde que lo dejó? "Creo que cuando uno se dedica a la moda hay que ir con la época. Cuando uno es más joven quiere rehacerlo todo. Yo he preferido seguir con la moda y realizar el espectáculo como me gusta: mezclar la moda y el espectáculo", afirmó el modista francés. "A mí siempre me ha gustado provocar, lo subversivo, En mi moda siempre he querido dar golpes con lo que hago".

Para Gautier han desfilado las mejores modelos del mundo: "Deben tener carácter porque así pueden transformarse de un día para otro. Es muy importante la gestuialidad en las modelos. Hay que adaptarse con los equipos y tener personalidad. Me gustan los que cambian, los que tienen el pelo raro, los que son diferentes a los demás", comentó el galo.

"Rosy de Palma, con su personalidad y su nariz es extraordinaria. Tiene muchísimo talento", especificó Jean-Paul Gautier. "Rosalía también es maravillosa, es guapa y tiene fuerza, es una belleza clásica: me siento atraída por su mirada y por su actitud".