Joaquín Prat manda un mensaje a Telecinco en su despedida de 'Vamos a Ver': "Ya era hora"

Casi dos años después de tomar las riendas de 'Vamos a ver', Telecinco anunció este miércoles que Joaquín Prat dejaba el programa para dar el salto a las tardes y presentar un nuevo magazine en sustitución de 'TardeAR'. Con tan solo unas pocas horas para asimilar la noticia, el presentador se ha despedido este jueves de la audiencia y de sus compañeros, entre ellos Patricia Pardo, que será su sustituta y por quien ha roto una lanza a su favor con un mensaje a la cadena: "A partir de septiembre será la presentadora, ya era hora".

El comunicador, que además se marcha de vacaciones, ha comenzado su adiós anunciando al público de casa que el de hoy era su "último programa en las mañanas porque esta cadena me ha encargado la tarea, la ilusionante tarea, de presentar la tardes a partir del próximo mes de septiembre".

Prat no ha querido dejar pasar la oportunidad de despedirse de sus compañeros de la mesa de actualidad y agradecerles que le hayan "aguantado", porque es "jodido de aguantar". "Que me hayan ayudado, que me hayan querido, que me hayan arropado", ha continuado.

Visiblemente emocionada, Patricia Pardo le ha asegurado que seguirán queriéndole y arropándole "desde muy cerquita".

"Os deseo lo mejor en la nueva etapa a la que volveremos con la misma ilusión, la misma fuerza y el mismo agradecimiento que siempre a los espectadores", ha añadido el presentador.

El título del nuevo programa de las tardes de Telecinco, que competirá en la misma franja que 'Y ahora Sonsoles', aún no ha trascendido, pero a través de un comunicado, Mediaset ha anunciado que tendrá una identidad nueva. En esta línea, el hasta ahora presentador de 'Vamos a Ver', se ha referido a él como "un reto ilusionante". "Si tú eres trabajador de una empresa y la empresa te manda, tienes que decir: 'Amén, encantado", ha admitido.