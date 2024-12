Jorge Javier Vázquez admite sus ganas de llorar ante la cancelación de su "Diario"

Jorge Javier Vázquez tiene todavía dos años más con Mediaset de contrato, aunque la cadena cada vez le da menos oportunidad de ejercer sus labores como presentador. A pesar de la apuesta inicial con el maestro de ceremonias catalán, siendo la cabeza visible de "Supervivientes", el regreso de la edición anónima de "Gran Hermano" y la vuelta a la parrilla de contenidos de "Hay una cosa que te quiero decir", dos fracasos televisivos manchan la trayectoria de Jorge Javier en la cadena de la carretera de Fuencarral. La emisora catalana RAC 1 ha sido la encargada de anunciar la decisión drástica de Telecinco de decir adiós cuando termine diciembre de "El Diario de Jorge". Con los clavos del ataúd puesto sobre la madera, se ha pronunciado por primera vez sobre este tema el comunicador catalán, mostrando su lado más sensible y sincero, admitiendo que ha tenido ganas de llorar con toda esta situación.

Esto es lo que opina Jorge Javier sobre el adiós de su "diario"

Jorge Javier Vázquez se ha pronunciado sobre los rumores que apuntan a una posible cancelación de "El Diario" en Telecinco debido a las bajas audiencias. "Yo también he leído algo al respecto. Pero mientras eso no se produzca, hay que seguir trabajando", asegura el presentador, consciente de las dificultades actuales del formato. Vázquez reconoce que la situación le afecta más de lo habitual: "Yo estaba acostumbrado a trabajar sin prestarle demasiada atención a las audiencias porque no teníamos rivales y ahora me muevo en otras coordenadas: no hay día que no aparezca alguna noticia relacionada con la cancelación del programa. Lo que me lleva a recordar una de las principales características de mi trabajo: la inestabilidad". De hecho, su entorno ha notado su preocupación, como admite al mencionar a su expareja: "P. me dice que nunca me había visto tan preocupado por un programa", comenta el catalán.

El comunicador de Mediaset comparte abiertamente los altibajos emocionales que vive con "El Diario": "Hay días que vuelvo a casa con muchas ganas de llorar porque las cosas no han ido tal y como yo esperaba. Lo que sobre el papel era un buen programa luego, por las razones que sean, no lo ha sido". Sin embargo, también hay momentos en los que la ilusión vuelve: "Otros días, muchos, salgo muy feliz, muy contento, con sensaciones muy cercanas a las vividas en el teatro, tan intensas. Y entonces recobro de nuevo la ilusión". Pese a la incertidumbre, Jorge Javier defiende el esfuerzo del equipo detrás del programa, especialmente el de los jóvenes redactores: "Quiero que "El Diario" continúe por muchas razones, pero sobre todo por el equipo que lo hace posible. La redacción es jovencísima y tiene mucho entusiasmo. Ojalá vea recompensado su esfuerzo", espetaba finalmente Jorge Javier Vázquez ante la delicada situación de su programa vespertino.