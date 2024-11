Mediaset fulmina el "diario" de Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez tiene todavía dos años más con Mediaset de contrato, aunque la cadena cada vez le da menos oportunidad de ejercer sus labores como presentador. A pesar de la apuesta inicial con el maestro de ceremonias catalán, siendo la cabeza visible de "Supervivientes", el regreso de la edición anónima de "Gran Hermano" y la vuelta a la parrilla de contenidos de "Hay una cosa que te quiero decir", dos fracasos televisivos manchan la trayectoria de Jorge Javier en la cadena de la carretera de Fuencarral. La emisora catalana RAC 1 ha sido la encargada de anunciar la decisión drástica de Telecinco de decir adiós cuando termine diciembre de "El Diario de Jorge".

La audiencia no acompaña

Jorge Javier Vázquez no empezó con buen pie su nueva andadura en la franja vespertina de Telecinco, un horario que había dominado con puño de hierro durante años gracias a "Sálvame", pero desde el adiós del programa de crónica rosa, las tardes han sido un quebradero de cabeza para Mediaset, ya que Ana Rosa no ha sido capaz de conquistar el horario de tardes como si hiciera por las mañanas. Jorge Javier aterrizó como salvador, a pesar de haber fracasado con "Cuentos Chinos" hace menos de un año, y la aventura vespertina tampoco ha resultado gratificante. Primero le echó la culpa a los Juegos Olímpicos del bajo rendimiento de audiencias, luego a la Vuelta Ciclista, todo escusas para no asumir que su formato estaba caduco y que apenas interesaba a la audiencia actual que enciende la pequeña pantalla en el horario de tarde.

Segundo fracaso en este último trimestre del año

Rocco Steinhäuser, colaborador de RAC 1 que ya adelantó la cancelación de "El gran premio de la cocina" de RTVE, comentó en el programa radiofónico de la emisora catalana "Versió RAC1" que Mediaset había decidido poner punto y final a la emisión del "diario" del presentador catalán el próximo mes de diciembre. La alternativa a este espacio aún se desconoce, pero afirmó que la productora sería externa. Con el adiós del programa de Jorge Javier Vázquez, ya son dos fracasos estrepitosos seguidos para la cadena de la carretera de Fuencarral, tras la hecatombe de Carlo Latre en el Access Prime Time y la falta de interés del público vespertino con el programa del presentador catalán.