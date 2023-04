Jorge Javier Vázquez lanza una advertencia a todos los supervivientes tras la expulsión de Yaiza Martín: ''No quiero volver a escucharla a ninguno de vosotros''

‘Supervivientes 2023’, está llegando a su cuesta final. A poco menos de dos meses para que acabe el concurso de Telecinco, los concursantes han hecho frente a numerosos conflictos agotando así parte de las energías que les quedan. Tras su poca apatía por el ambiente tan negativo, una de las concursantes ha dejado claro que se quiere marchar.

Después de la expulsión disciplinaria, y directa, de la organización a Yaiza Martín y la cancelación de las nominaciones de esta semana, los concursantes hacían frente a la prueba de líder obteniendo la victoria Ginés Corregüela y Adara Molinero. Una vez nombrado a estos dos concursantes como líderes de la semana tenían comienzo las nominaciones. Los compañeros habían decidido que Asraf y Jonan fueran los nominados por lo que esta vez, aprovechando el poder de nominar directamente tras ganar la recompensa, el rey de los bocadillos optó por subir a la palestra a Alma Bollo mientras que Molinero hacía lo mismo con Diego Pérez.

La hija pequeña de Raquel Bollo, tras ser nominada de manera fulminante, se mostró cansada y con una medio sonrisa por lo que Jorge Javier Vázquez quiso aprovechar su malestar para que expresara lo que siente.’ ’Ya es que me da igual Jorge, si te digo la verdad no tengo ganas de estar aquí porque es muy complicado estar aquí’’, decía resignada. ‘’Mira cuántos sois en el concurso. En estos momentos la frase de ‘no tengo ganas de estar aquí, ‘ no quiero volver a escucharla a ninguno de vosotros’’, le espetaba el presentador animando a los supervivientes.